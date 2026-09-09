Απίστευτα πράγματα στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ έδωσε… δωράκι 45.000 δολαρίων στην Νάταλι Χαρπ και άλλους δύο συνεργάτες του

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε χρηματικά δώρα ύψους 45.000 δολαρίων σε καθεμία από τις τρεις στενότερες συνεργάτιδές του για τις γιορτές.

Οι εν λόγω πληρωμές συνολικού ύψους 135.000 δολαρίων καταγράφηκαν επίσημα στις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των τριών εργαζομένων στον Λευκό Οίκο.

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου μισθού των συνεργατών, οι οποίοι αμείβονται με δημόσιο χρήμα από τους φορολογούμενους.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τα δώρα ως προσωπική πρακτική του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι συμμορφώνονται με τα ισχύοντα νομικά και ηθικά πρότυπα.

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Σε προσωπικό του ταμείο φαίνεται ότι έχει μετατρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ τον προϋπολογισμό του Λευκού Οίκου: ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε σε τρεις από τις στενότερες συνεργάτιδές του δώρα σε μετρητά ύψους 45.000 δολαρίων για τις γιορτές, σύμφωνα με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που κατέθεσε ο Λευκός Οίκος.

Η Νάταλι Χαρπ, η Τσάμπερλεϊν Χάρις και η Μάργκο Μάρτιν ανέφεραν η καθεμιά ότι έλαβε το δώρο από τον Τραμπ στις ετήσιες δημόσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασής τους. Τα δώρα ανήλθαν συνολικά σε 135.000 δολάρια και προστέθηκαν στον ετήσιο μισθό των 150.000 δολαρίων που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους για κάθε συνεργάτη.

Η Χάρις ανέφερε ως τόπο διαμονής του Τραμπ την Ουάσιγκτον, ενώ η Χαρπ και η Μάρτιν ανέφεραν το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Οι δηλώσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων. Οι πληρωμές ανέρχονται στο 30% του ετήσιου μισθού κάθε συνεργάτη στον Λευκό Οίκο. Στις δηλώσεις αναφέρεται ο Τραμπ ως πηγή των πληρωμών και αυτές περιγράφονται ως «δώρο σε μετρητά για τις γιορτές».

Οι παραλήπτες συγκαταλέγονται μεταξύ των βοηθών που έχουν την πιο τακτική πρόσβαση στον πρόεδρο. Η Χαρπ, ειδική βοηθός και εκτελεστική βοηθός του Τραμπ, έχει τραβήξει ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εξέχοντος ρόλου της στον κύκλο του προέδρου. Βρίσκεται συχνά στο πλευρό του Τραμπ, εκτυπώνοντας άρθρα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλο υλικό για λογαριασμό του, γεγονός που της έχει αποφέρει το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος εκτυπωτής».

Η Χάρις είναι αναπληρώτρια διευθύντρια των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου και εκτελεστική βοηθός του προέδρου. Ο Τραμπ την διόρισε επίσης μέλος της Επιτροπής Καλών Τεχνών, της ομοσπονδιακής επιτροπής που εποπτεύει τις αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές αποφάσεις στην Ουάσινγκτον. Ο ρόλος αυτός τοποθετεί την Χάρις σε μια επιτροπή που ασχολείται με την αξιολόγηση της προτεινόμενης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ, ένα έργο που έχει προκαλέσει νομικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο διορισμός της προκάλεσε κριτική από πρώην μέλη της επιτροπής και υποστηρικτές της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομίας, οι οποίοι αμφισβήτησαν τα προσόντα της για τη θέση. Η Μάρτιν είναι η σύμβουλος επικοινωνίας του Τραμπ. Ταξιδεύει συχνά με τον πρόεδρο και συχνά καταγράφει και δημοσιεύει βίντεο με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων πλάνων του Τραμπ να χορεύει σε διάδρομο προσγείωσης στη Μαλαισία και να χαιρετά επισκέπτες στο Οβάλ Γραφείο.

Τα υποβληθέντα έγγραφα παρέχουν λίγες επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τα δώρα. «Ο Πρόεδρος έχει μακροχρόνια πρακτική να προσφέρει χριστουγεννιάτικα δώρα σε άτομα του στενού του κύκλου, συμπεριλαμβανομένων κατά καιρούς υπαλλήλων και βοηθών, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση όσο και κατά την περίοδο που δραστηριοποιούνταν στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Τα δώρα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης εδώ δεν έχουν καμία σχέση με τα επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα οποιουδήποτε από αυτά τα άτομα και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως επιτρεπτά σύμφωνα με τα σχετικά νομικά και ηθικά πρότυπα».

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