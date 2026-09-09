Κοζάνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον χώρο των ΚΤΕΛ

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Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών, στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας ήταν άστεγος και βρισκόταν στον χώρο των ΚΤΕΛ. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

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