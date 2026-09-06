Κοζάνης: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Οι πρώτες εκτιμήσεις

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Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, έξω από την Κοζάνη.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία της σορού, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο της Αστυνομίας.

Το άψυχο σώμα το οποίο εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες κτηνοτρόφος, βρισκόταν στην περιοχή εδώ και πολλές ημέρες και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος υπολογίζεται πως άφησε στο σημείο την τελευταία του πνοή ενδεχομένως από τον Ιούλιο.

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