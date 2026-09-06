Πτώση Phantom στη Τανάγρα: Στο μικροσκόπιο τα βίντεο και τα συντρίμμια από το μαχητικό – Τα σενάρια των ειδικών για την τραγωδία, εντός μήνα αναμένεται το πόρισμα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα, όπου χθες, στις 14:55, το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης συνετρίβη, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών.

Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών.

Οι έρευνες εστιάζουν σε ότι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει από τη μοιραία πτώση, ενώ εξετάζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τα συντρίμμια του αεροσκάφους, παράλληλα με τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

Το Phantom που συμμετείχε στην επίδειξη στη Τανάγρα, θα περνούσε κάθετα πάνω από τον διάδρομο και θα ανέβαινε περίπου στα 2.000 πόδια. Στη συνέχεια θα ξεκινούσε κάθοδο, πραγματοποιώντας δεξιά κλειστή στροφή, προκειμένου να επανέλθει στην πορεία του διαδρόμου. Ομως εκεί έγινε το μοιραίο.

Τα σενάρια που βλέπουν οι ειδικοί

Λόγω της εμπειρίας των δύο πιλότων, το σενάριο ανθρώπινου λάθους δεν έχει αποκλειστεί μεν, ωστόσο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες σύμφωνα με ειδικούς.

Έχοντας δει το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης, έχουν γίνει ορισμένες εκτιμήσεις για πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων η πιθανότητα πτηνού να έπεσε πάνω στον κινητήρα, καθώς μαρτυρίες έκαναν λόγο για μια «μπάλα φωτιάς» πίσω και δεξιά από το αεροσκάφος.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο καθοδικού ρεύματος κατά την κλειστή στροφή, όταν το Phantom βρισκόταν ήδη σε χαμηλό ύψος. Αντίθετα, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης φέρεται να θεωρείται ιδιαίτερα απομακρυσμένο.

Στόχος της επιτροπής είναι να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Το πόρισμα αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μέσα στον επόμενο μήνα.

Διαβάστε επίσης

Καραμπόλα με έξι αυτοκίνητα στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η μετακίνηση στο ύψος των Μεγάρων



Δύο φωτιές στην Ηλεία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στην Σκιλλούντα



Απάτη με νεκρή ηλικιωμένη στον Μαραθώνα: Η κατάθεση της εγγονής που «ξεσκέπασε» το μυστικό της 68χρονης μητέρας (Video)