Σούζαν Σαράντον: Χάνω δουλειές επειδή κάποιοι δεν με προσλαμβάνουν για την φιλοπαλαιστινιακή μου στάση

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Η Σούζαν Σαράντον δήλωσε σήμερα (6/9) ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επαγγελματικές συνέπειες εξαιτίας της έντονης υποστήριξής της προς τους Παλαιστίνιους.

Η βραβευμένη ηθοποιός τόνισε πως αυτό συμβαίνει ενώ η κοινή γνώμη φαίνεται να μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο απέναντι στην αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου προωθεί τη νέα της ταινία «The Echo Chamber», η Σαράντον ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας που την αποφεύγουν εξαιτίας της ακτιβιστικής της δράσης.

Όπως δήλωσε, η στάση της κοινής γνώμης έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την ιστορική σημασία της Παλαιστίνης, αλλά και με τους δεσμούς μεταξύ του σιωνιστικού κινήματος, των Ηνωμένων Πολιτειών και της αμερικανικής πολιτικής. «Για πολλούς ανθρώπους αποτέλεσε μεγάλη αποκάλυψη το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν τόσο μεγάλη οικονομική στήριξη στο Ισραήλ, κάτι που προηγουμένως δεν γνώριζαν σε τέτοιο βαθμό», ανέφερε.

«Πρόσφατα με απέκλεισαν από ταινίες, καθώς υπάρχουν πρακτορεία που συμβουλεύουν ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που συνδέεται με τις υφιστάμενες δομές εξουσίας.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, σημείωσε ότι σε επίπεδο κοινού, και ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, αισθάνεται ότι εξακολουθεί να είναι ευπρόσδεκτη.

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