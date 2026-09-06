search
ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 13:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2026 13:04

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά για πρώτη φορά στο Παρίσι – «Ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου»

06.09.2026 13:04
argyros_synaylia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα ακόμη σημαντικό διεθνές βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Παρίσι, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που, όπως έχει δηλώσει, είχε εδώ και χρόνια.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ανέβει στη σκηνή του La Seine Musicale στις 18 Οκτωβρίου, σε έναν από τους σύγχρονους και σημαντικούς χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών της γαλλικής πρωτεύουσας, στο Île Seguin του Σηκουάνα.

Η ανακοίνωση της συναυλίας έγινε με ιδιαίτερη χαρά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό κεφάλαιο της πορείας του.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι η επιθυμία αυτή γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ακόμη ότι ανυπομονεί να βρεθεί στη «πιο ρομαντική πόλη του κόσμου», όπως τη χαρακτήρισε, ευχόμενος μέσα από τη μουσική του «η ελληνική ψυχή να ακουστεί δυνατά».

Η εμφάνιση στο Παρίσι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών συναυλιών του Κωνσταντίνου Αργυρού εκτός Ελλάδας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί σε εμβληματικές σκηνές και χώρους του εξωτερικού.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εμφανίσεις στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, στην Όπερα του Σίδνεϊ, στο Αρχαίο Θέατρο της Φιλιππούπολης, αλλά και στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Παρίσι, ο Έλληνας τραγουδιστής αναμένεται να επιστρέψει στο Royal Albert Hall για δεύτερη συναυλία, μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του εκεί το 2024.

Διαβάστε επίσης:

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Μαρία Αναστασοπούλου για Δημήτρη Πανόπουλο: «Γελάμε όλοι μαζί στην παρέα με όλα αυτά που έχουν γραφτεί»

Αντώνης Ρέμος: «Έδωσα μία υπόσχεση στη μάνα του Παντελίδη – Πρέπει να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argyros_synaylia
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά για πρώτη φορά στο Παρίσι – «Ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου»

pinedaMatias1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επική ατάκα του Πινέδα στον Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου» (Video)

pilotoi tanagra (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τους δύο πιλότους

limeniko-skafos_1808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Βυθίστηκε ταχύπλοο έπειτα από φωτιά – Καλά στην υγεία του ο επιβαίνων

syntrivi tanagra (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Athens Flying Week: Από το Τατόι το ’12 στην Τανάγρα το ’16 – Πώς ένα ιδιωτικό σόου μπήκε στις στρατιωτικές βάσεις και «αγκαλιάστηκε» από τον Καμμένο ως τον Δένδια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

Tanagra F-4 Phantom pilots
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Ο 37χρονος σμηναγός που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του Phantom, στην Τανάγρα, το άλλο Σάββατο θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του

Spetses
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεψαν 40.000 ευρώ από σπίτι στις Σπέτσες και το έσκασαν με θαλάσσιο ταξί, αλλά τους συνέλαβαν στην Αργολίδα

klelia-antinoos (1)
LIFESTYLE

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η δεξιά στροφή, η απότομη βουτιά του Phantom και η ύστατη προσπάθεια των δύο πιλότων να το οδηγήσουν μακριά από το πλήθος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 13:09
argyros_synaylia
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά για πρώτη φορά στο Παρίσι – «Ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου»

pinedaMatias1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επική ατάκα του Πινέδα στον Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου» (Video)

pilotoi tanagra (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τους δύο πιλότους

1 / 3