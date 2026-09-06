Κωνσταντίνος Αργυρός: Τραγουδά για πρώτη φορά στο Παρίσι – «Ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου»

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Ένα ακόμη σημαντικό διεθνές βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Παρίσι, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που, όπως έχει δηλώσει, είχε εδώ και χρόνια.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ανέβει στη σκηνή του La Seine Musicale στις 18 Οκτωβρίου, σε έναν από τους σύγχρονους και σημαντικούς χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών της γαλλικής πρωτεύουσας, στο Île Seguin του Σηκουάνα.

Η ανακοίνωση της συναυλίας έγινε με ιδιαίτερη χαρά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό κεφάλαιο της πορείας του.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι η επιθυμία αυτή γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ακόμη ότι ανυπομονεί να βρεθεί στη «πιο ρομαντική πόλη του κόσμου», όπως τη χαρακτήρισε, ευχόμενος μέσα από τη μουσική του «η ελληνική ψυχή να ακουστεί δυνατά».

Η εμφάνιση στο Παρίσι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών συναυλιών του Κωνσταντίνου Αργυρού εκτός Ελλάδας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί σε εμβληματικές σκηνές και χώρους του εξωτερικού.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εμφανίσεις στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, στην Όπερα του Σίδνεϊ, στο Αρχαίο Θέατρο της Φιλιππούπολης, αλλά και στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Παρίσι, ο Έλληνας τραγουδιστής αναμένεται να επιστρέψει στο Royal Albert Hall για δεύτερη συναυλία, μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του εκεί το 2024.

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