Αντώνης Ρέμος: «Έδωσα μία υπόσχεση στη μάνα του Παντελίδη – Πρέπει να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις»

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Για την πρόσφατη, τυχαία, συνάντηση που είχε με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη και με τα αδέλφια του αλλά και για την υπόσχεση που της έδωσε μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στο Blackbox και τους Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις», είπε.

»Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και να διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή», πρόσθεσε.

Για την πρώτη φορά που άκουσε τη φωνή του στο ραδιόφωνο, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε. «Σίγουρα η πρώτη φορά που βγάζεις το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα της ανωνυμίας και της αναζήτησης, για να ακούσει ο κόσμος ένα καινούργιο σου τραγούδι, είναι μια μοναδική στιγμή. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητό μου, όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το πρώτο μου τραγούδι, το “Εμείς”, το ντουέτο με τη Μαντώ. Έκανα στην άκρη, άναψα ένα τσιγάρο -τότε κάπνιζα ακόμη-, έκλεισα τα μάτια για τρία λεπτά, άκουσα όλο το τραγούδι και απλά ονειρευόμουν».

«Στην αφετηρία μου δεν τολμούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία. Δεν τολμούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω με τη Μαρινέλλα, ότι θα συνεργαστώ με τον Γιάννη Πάριο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό και τον Μίμη Πλέσσα. Όλες αυτές τις στιγμές τις έχω συμπυκνώσει και τις κουβαλάω μαζί μου σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων.

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