search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 13:07

Αντώνης Ρέμος: «Έδωσα μία υπόσχεση στη μάνα του Παντελίδη – Πρέπει να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις»

05.09.2026 13:07
remos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την πρόσφατη, τυχαία, συνάντηση που είχε με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη και με τα αδέλφια του αλλά και για την υπόσχεση που της έδωσε μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στο Blackbox και τους Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις», είπε.

»Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και να διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή», πρόσθεσε.

Για την πρώτη φορά που άκουσε τη φωνή του στο ραδιόφωνο, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε. «Σίγουρα η πρώτη φορά που βγάζεις το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα της ανωνυμίας και της αναζήτησης, για να ακούσει ο κόσμος ένα καινούργιο σου τραγούδι, είναι μια μοναδική στιγμή. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητό μου, όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το πρώτο μου τραγούδι, το “Εμείς”, το ντουέτο με τη Μαντώ. Έκανα στην άκρη, άναψα ένα τσιγάρο -τότε κάπνιζα ακόμη-, έκλεισα τα μάτια για τρία λεπτά, άκουσα όλο το τραγούδι και απλά ονειρευόμουν».

«Στην αφετηρία μου δεν τολμούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία. Δεν τολμούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω με τη Μαρινέλλα, ότι θα συνεργαστώ με τον Γιάννη Πάριο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό και τον Μίμη Πλέσσα. Όλες αυτές τις στιγμές τις έχω συμπυκνώσει και τις κουβαλάω μαζί μου σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Ζουγανέλης για τη σύζυγό του: «Είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια, είναι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα»

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

Τζένη Θεωνά – Δήμος Αναστασιάδης: Βάφτισαν τους δύο γιους τους – Νονός ο Αντίνοος Αλμπάνης


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

mitsotakis_thessaloniki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο του πρωθυπουργού από την περιοδεία του στην πόλη

dark-web
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Διέρρευσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο dark web

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

1 / 3