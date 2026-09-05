Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

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Οι μίνι πίτσες μελιτζάνας είναι ένα απλό ορεκτικό και ένας έξυπνος τρόπος για να ξεγελάσετε τα παιδιά ή όσους δεν αγαπούν τα λαχανικά.

Ετοιμάζονται εύκολα και γρήγορα με βάσεις από ψημένη μελιτζάνα, γαρνίρονται με σάλτσα ντομάτα και πασπαλίζονται με τυρί καπνιστό που λιώνει και μυρωδικά. Η βάση μελιτζάνας μπορεί να ψηθεί στο φούρνο ή σε σχαροτήγανο ή ακόμα και να τηγανιστεί, αλλά το ψήσιμο κάνει τις φέτες ελαφριές, μαλακές και γευστικές.

Υλικά για τη Συνταγή

Για 12 τεμάχια

1 μεγάλη στρογγυλή μελιτζάνα

150 ml σάλτσα ντομάτας (έτοιμη μαγειρεμένη) ή πασάτα

200 γραμμάρια καπνιστό τυρί μετσοβόνε, προβόλα, καπνιστή γκούντα ή μοτσαρέλα ξηρή

Ελαιόλαδο κατά βούληση

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Μερικά φύλλα βασιλικού για το στόλισμα

Εκτέλεση

1.Αρχικά πλύντε τη μελιτζάνα, αφαιρέστε τις άκρες και κόψτε σε φέτες πάχους περίπου μισού εκατοστού. Πασπαλίστε τις φέτες με ψιλό αλάτι και αφήστε τις να ιδρώσουν και να ξεπικρίσουν για τουλάχιστον 15 λεπτά.

2.Λαδώστε ένα ταψί με ελαιόλαδο ή στρώστε το με λαδόκολλα, αν προτιμάτε. Τοποθετήστε τις φέτες μελιτζάνας και αλείψτε τις με λίγο λάδι. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C και ψήστε για 15 λεπτά. Μπορείτε αν θέλετε να τις ψήσετε σε σχαροτήγανο ή ακόμα και να τις τηγανίσετε.

3.Στο μεταξύ καρυκεύστε τη σάλτσα ντομάτας (πασάτα) με λίγο αλάτι και λίγο ελαιόλαδο και ανακατέψτε. Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε και έτοιμη μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας.

4.Βγάλτε τις φέτες μελιτζάνας από τον φούρνο και απλώστε τη σάλτσα ντομάτας από πάνω, προσέχοντας να μην φτάσει στις άκρες.

5.Κόψτε το τυρί σε κύβους και απλώστε τους πάνω στη σάλτσα.

6.Βάλτε τις πίτσες μελιτζάνας στο φούρνο και ψήστε τις στο γκριλ για 10 λεπτά, μέχρι να λιώσιε το τυρί.

7.Γαρνίρετε με φρέσκα φύλλα ​​βασιλικού και σερβίρετε.

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