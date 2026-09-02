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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

02.09.2026 07:00

Κεράσματα με μασκαρπόνε και καραμελωμένα σύκα

02.09.2026 07:00
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Κεράστε τους αγαπημένους σας με αυτά τα ατομικά γλυκίσματα τύπου τσιζκέικ, από καραμελωμένα σύκα, τυρί μασκαρπόνε και τρίμμα μπισκότου, ένα φινετσάτο επιδόρπιο που υπόσχεται να απογειώσει τα γεύματά σας.

Ο συνδυασμός της γλυκύτητας των σύκων, ενισχύεται από την κανέλα και τις σαγηνευτικές νότες του κρασιού μοσχάτο και δημιουργεί ένα πραγματικό φεστιβάλ γεύσεων.

Υλικά για τη Συνταγή

6 φρέσκα σύκα

75 γραμμάρια ζάχαρη

12 μπισκότα κανέλας (speculoos)

250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε

100 ml γάλα

1 φακελάκι ζάχαρη βανίλιας

100 ml κρασί μοσχάτο

Κανέλα

Εκτέλεση

1. Αρχικά θρυμματίστε τα μπισκότα σε ένα γουδί ή αλέστε τα σε χοντρά ψίχουλα. Μοιράστε τα ομοιόμορφα σε 8 μικρά ποτήρια ή βαζάκια.

2. Βάλτε το μασκαρπόνε σε ένα μπολ, προσθέστε τη ζάχαρη βανίλιας, το γάλα και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Χτυπήστε τα όλα με ένα σύρμα χειρός και μοιράστε το μίγμα στα βαζάκια.

3. Πλύνετε τα σύκα, κόψτε τα σε τέταρτα ή στη μέση (χωρίς να τα ξεφλουδίσετε), βάλτε τα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και προσθέστε μερικές σταγόνες νερό.Τοποθετήστε το σκεύος στη φωτιά για να μαγειρέψετε τα ακατέργαστα σύκα.

4. Περιχύστε τα με το μοσχάτο κρασί και στη συνέχεια προσθέστε τη ζάχαρη. Μόλις καραμελώσουν τα σύκα, μοιράστε τα στα ποτηράκια, πασπαλίστε με λίγη κανέλα από πάνω και είναι έτοιμα να τα σερβίρετε.

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