Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Καταστράφηκε ολοσχερώς δώμα πολυκατοικίας – Σώοι όλοι οι ένοικοι

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Νεότερες πληροφορίες έρχονται για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Συμεωνίδη, κοντά στον σταθμό του μετρό «Παπάφη», στη Θεσσαλονίκη.

Ευτυχώς, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και του δώματος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Δεν χρειάστηκε να παρασχεθεί βοήθεια ή να γίνει κάποια επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 το βράδυ, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στις γειτονικές πολυκατοικίες.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, γεγονός που έκανε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ακόμη πιο κρίσιμη. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών, το δώμα που βρίσκεται στην ταράτσα της πολυκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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