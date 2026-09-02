search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 08:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 07:13

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Καταστράφηκε ολοσχερώς δώμα πολυκατοικίας – Σώοι όλοι οι ένοικοι

02.09.2026 07:13
thessaloniki new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νεότερες πληροφορίες έρχονται για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Συμεωνίδη, κοντά στον σταθμό του μετρό «Παπάφη», στη Θεσσαλονίκη.

Ευτυχώς, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και του δώματος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Δεν χρειάστηκε να παρασχεθεί βοήθεια ή να γίνει κάποια επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 το βράδυ, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στις γειτονικές πολυκατοικίες.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, γεγονός που έκανε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ακόμη πιο κρίσιμη. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών, το δώμα που βρίσκεται στην ταράτσα της πολυκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Ληγμένο από το 2018 το δίπλωμα του 90χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Αττική Οδό

Μπήκε αίθρια ο Σεπτέμβρης: Φθινοπωρινή ανατροπή την Πέμπτη… Καλοκαιρινή την Κυριακή

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
turkish_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

robinson_kirk_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

fourna new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε από τα Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Το bullying και το μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους

silvia-delikoura-new
LIFESTYLE

Σύλβια Δεληκούρα: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας»

intralot kiosk
BUSINESS

Bally’s Intralot: Έσοδα 544 εκατ. ευρώ, υψηλός δανεισμός και το μεγάλο στοίχημα της evoke μπροστά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

ROKKOS
LIFESTYLE

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 08:50
turkish_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

robinson_kirk_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

fourna new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε από τα Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Το bullying και το μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους

1 / 3