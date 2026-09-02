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ΕΛΛΑΔΑ

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02.09.2026 06:05

Μπήκε αίθρια ο Σεπτέμβρης: Φθινοπωρινή ανατροπή την Πέμπτη… Καλοκαιρινή την Κυριακή

02.09.2026 06:05
kairos

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Με ζέστη, σταθερό διαχειρίσιμο μελτέμι και μπόρες στα ορεινά υποδεχόμαστε τον Σεπτέμβριο, αλλά σίγουρα όχι το φθινόπωρο. Οι συνθήκες είναι ιδανικές τόσο για όσους απολαμβάνουν ακόμα τις διακοπές τους —ειδικότερα σε κάποιο νησί— όσο και για όσους έχουν επιστρέψει στη βάση τους, αφού η ζέστη είναι πλέον ανεκτή. Παράλληλα, στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα η αστάθεια καλά κρατεί.

Για σήμερα Τετάρτη (2/9), ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, στα δυτικά της Πίνδου και στα δυτικά της Πελοποννήσου. Στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα πνέουν μέτριας έντασης, επίσης από βόρειες διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος παρουσιάζει μικρή τάση ανόδου, παραμένοντας όμως σε ανεκτά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου σε πεδινές και κλειστές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και στα πεδινά της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο δροσερές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με κυριαρχία του ήλιου. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού με βοριάδες έως 5 μποφόρ, ενώ ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, την ώρα που στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα οι συνθήκες θα είναι αισθητά πιο δροσερές.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό. Από το μεσημέρι έως το απόγευμα θα συννεφιάσει και αναμένεται να βρέξει, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες που θα είναι πιο έντονες στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ήπιοι νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στις παραλιακές περιοχές.

Την Πέμπτη (3/9) οδηγούμαστε σε μια καιρική «τραμπάλα». Μια διαταραχή δροσίζει την ατμόσφαιρα, δυναμώνει το μελτέμι και φέρνει περισσότερες βροχές και καταιγίδες —κατά τόπους ισχυρές— στα ηπειρωτικά μας. Αμέσως μετά όμως επανέρχεται η αιθριότητα, ενώ την Κυριακή έρχεται νέο κύμα ζέστης για να δώσει περαιτέρω παράταση στο καλοκαίρι μας!

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