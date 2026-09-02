Τα AI video και οι κίνδυνοι, το φαινόμενο «Κατρούγκαλος», τα σενάρια χωρίς Μητσοτάκη και… Δένδια, η άπειρη Κουφονικολάκου και η «μάχη» της Ακρίτα  

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Καλημέρα σας

Αμφιλεγόμενη ιστορία άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το AI video, που έκανε για τον απολογισμό του Ταμείου Ανάπτυξης.

Ωραία είναι τα animation και όλη αυτή η τεχνολογία, αλλά είναι σίγουρος ο ίδιος και οι συνεργάτες του ότι είναι καλή ιδέα να επενδύσει επικοινωνιακά σε όλα αυτά τα εμφανώς απρόσωπα και απόμακρα; Μιλάμε για την Πολιτική, την κατεξοχήν τέχνη της συλλογικής σύνδεσης και της έκφρασης των συναισθημάτων μίας κοινωνίας.

Βλέπετε, στον κόσμο του AI υπάρχει και… παραπλάνηση. Μπορεί να φτιαχτεί και να παρουσιαστεί με αληθοφάνεια, σχεδόν το οτιδήποτε.

Όπως για παράδειγμα μία «συνάντηση» Κεραμέως – Τούνη! Έτρεχε η υπουργός Εργασίας να διαψεύσει τα αυτονόητα βέβαια, αλλά έτρεχε!

Μαθαίνω ότι είναι επιλογή του επιτελείου Μητσοτάκη, με κύριο υπεύθυνο τον Νίκο Ρωμανό να επιδοθεί σε τέτοια video, κυρίως στο TikTok – και μόνο που η έμμεση ή άμεση έμπνευσή μπορεί να είναι από την έφεση του Τραμπ σε ανάλογες απίθανες αναρτήσεις με πιάνει τρόμος.

Μπορεί να αξιοποιηθεί το AI, δεν λέω. Αλλά θέλει προσοχή.

Στο τέλος οι αποφάσεις

Όπως σας ενημέρωσε η στήλη χθες – έγκαιρα και έγκυρα – το Μαξίμου έχει την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν στα χέρια του. Με τα θετικά και τα αρνητικά της – τα δεύτερα δεν τα πολυπαραδέχεται βέβαια.

Θα μετρήσει λοιπόν και αμέσως μετά τη ΔΕΘ ώστε να ξέρει πόση ακριβώς επίδραση θα έχουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Μόνο που υπάρχει ένα θέμα. Δύο για την ακρίβεια.

Το πρώτο είναι ότι η εμπέδωσε πλέον της πληροφορίας ότι οι εκλογές θα πάνε την άνοιξη του 2027 – σε οκτώ μήνες περίπου – φέρνει αποσυσπείρωση στις εκλογικές βάσεις των κομμάτων . Μερική, έστω, αποσυσπείρωση. Αλλά μετρήσιμη. Άρα θα είναι εύκολη η άνοδος στο πρώτο μεγάλο γεγονός.

. Μερική, έστω, αποσυσπείρωση. Αλλά μετρήσιμη. Άρα θα είναι εύκολη η άνοδος στο πρώτο μεγάλο γεγονός. Και δεύτερο, ενδεχομένως σημαντικότερο: Οι περισσότερες αναλύσεις των εκλογικών τάσεων δείχνουν ότι μόνο το 40% περίπου των ψηφοφόρων ψηφίζουν με σκληρά κριτήρια – ιδεολογικά και πολιτικών καταβολών/ιδεών. Το υπόλοιπο 60% επιλέγει προς το τέλος της προεκλογικής περιόδου, ανάλογα με τα γεγονότα και πώς διαμορφώνονται τότε τα πράγματα. Για παράδειγμα, ήταν αρκετός ένας… «Κατρούγκαλος» για να προκαλέσει κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και εκτόξευση της ΝΔ στο 41% το 2023.

Και ο Δένδιας κύριε;…

Μου έκανε εντύπωση η επιμονή της σαμαρικής πλευράς (βλέπε δηλώσεις Θανάση Σκορδά) για «κυβέρνηση συνεργασίας», στην οποία θα μπορεί να ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός και η οποία δεν θα έχει πάντως τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Μου έκανε εντύπωση το πώς το πλασάρει πλέον ευθέως το σενάριο, το οποίο πάντως έχει γραφτεί. Αλλά άλλο ένα σενάριο που τροφοδοτείται από παρασκηνιακές πληροφορίες και από τα εγκώμια του Σαμαρά τον Ιούλιο από την Κρήτη στον Νίκο Ανδρουλάκη, κι άλλα να εισάγεται έτσι στη δημόσια συζήτηση.

Και δω που τα λέμε, μάλλον ορθώς επιλέγει να το λέει το σαμαρικό μπλοκ: Απαντάει στα περί ακυβερνησίας και περιπέτειας, που βάζει η ΝΔ για τον κίνδυνο της επόμενης ημέρας.

Μπορεί να μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο ένα τέτοιο σενάριο στην ολότητά του, αλλά είναι μία ιδέα – όλοι μπορούν να έχουν ιδέες.

Αλλά το ερώτημα είναι… «και ο Δένδιας κύριε;».

Διότι το κύριο σενάριο έλεγε ότι η μη αυτοδυναμία της ΝΔ και το χαμηλό της ποσοστό θα οδηγούσε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Νίκο Δένδια ως πρόσωπο κοινής αποδοχής – αν όχι τώρα, τότε πότε για τον φιλόδοξο 68χρονο το 2027, Κερκυραίο πολιτικό;

ως πρόσωπο κοινής αποδοχής – αν όχι τώρα, τότε πότε για τον φιλόδοξο 68χρονο το 2027, Κερκυραίο πολιτικό; Σαν… «άδειασμα» μου φάνηκε αυτό από τον Σαμαρά στον Δένδια…

Θέλει χρόνο και… παραστάσεις ακόμα η Κουφονικολάου

Είδαμε την Θεώνη Κουφονικολάκου εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ χθες στο «action 24» στους συναγωνιστές Καλογεροπούλου, Πιέρο και Τάκη. Στην αρχή όσα είπε επιγραμματικά– το είπε δυο τρεις φορές το επιγραμματικά– για το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Τσίπρας, μια χαρά τα είπε. Γραμμένα ήταν τα περισσότερα.

Όταν άρχισαν ερωτήσεις, άρχισαν και οι γκέλες. Είπε κάτι του τύπου ότι οι πρώτες εκλογές είναι κάτι σαν εκβιασμός!

Δεν της άρεσε που είπε παλιόπαιδο τον πρώην πρωθυπουργό ο Άδωνις, δίκιο είχε εδώ η εκπρόσωπος – αλλά δεν μας είπε πόσο… παλιακό είναι να λες γκαντέμη τον Μητσοτάκη!

Θέλει χιλιόμετρα ακόμα στα πάνελ η κυρία εκπρόσωπος. Με μετριοπάθεια και όχι διδακτικό ύφος. Και κυρίως δεν πείθεις κόσμο όταν μιλάς ασταμάτητα σαν παπαγαλία. Είπαμε, εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είσαι, όχι της… ΕΛΛΑΣ.

Πιο χαλαρά και κυρίως πιο πειστικά κυρία μου μήπως και μείνει τίποτα στους ακροατές.

Ο Αλέξης και το ΠΑΣΟΚ που παραμονεύει

Ημέρα Αλέξη Τσίπρα σήμερα λοιπόν: Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ πάει Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.

Και κάπως έτσι θα τελειώσει ο… μήνας (άντε τρίμηνο) του μέλιτος, καθώς με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, θα «διευκολυνθούν» και οι αντίπαλοι να τοποθετηθούν – να κριτικάρουν δηλαδή.

Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία πληθυντικό. Πιθανόν περισσότερο κι από τη ΝΔ, το χορό της επίθεσης θα τον σύρει το… ΠΑΣΟΚ.

Ετοιμαστείτε για σκληρό ροκ.

Η μάχη της… Ακρίτα

Σήμερα όμως είναι και μέρα… ΣΥΡΙΖΑ, καθότι θα δοθεί μάχη στη Βουλή για την αντιπροεδρία της Έλενας Ακρίτα.

Το στοπ της ΝΔ είναι αρκετό για να μην δούμε την Ακρίτα να διευθύνει συνεδρίαση της Βουλής – αν και θα είχε ενδιαφέρον -, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ προσδοκά ότι με τέτοιες κινήσεις κόβει… εισιτήρια.

Δίνει στίγμα, δείχνει σφυγμό και υπόσχεται «χαμούς» ως τις εκλογές.

Οι αλυσιδωτές συνέπειες στο ρεύμα μετά το νέο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ

«Έσπασε» την αγορά λιανικής ηλεκτρισμού η ΔΕΗ με τη σημαντική μείωση του σταθερού τιμολογίου της, που ανακοίνωσε, το οποίο προσφέρεται στα 11,5 λεπτά με πάγιο 3,5 ευρώ.

Αυτό θα αναγκάσει και τους υπόλοιπους μεγάλους του κλάδου Ήρων και Protergia, να ακολουθήσουν για να μην χάσουν μερίδιο αγοράς.

Η μείωση αυτή από πλευράς της ΔΕΗ έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από παράκληση του οικονομικού επιτελείου, έτσι ώστε να πέσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.

Το πρόβλημα με τις συνεχείς παρατάσεις για το έργο των 1,2 δις στο Ελ. Βενιζέλος

Από παράταση σε παράταση πάει η προθεσμία παράτασης προσφορών του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο επέκτασης του terminal στο Ελ. Βενιζέλος, ύψους 1,2 δις. Πιο συγκεκριμένα η τελική διορία του Ιουλίου μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο καθώς τα δύο σχήματα που διεκδικούν το έργο ΑΚΤΩΡ – Ictas και η κοινοπραξία METKA – ΑΒΑΞ ζητούν συνεχώς νέες διευκρινίσεις για διάφορα κομμάτια των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

Αυτό όμως που δυσκολεύει περισσότερο από όλα την κατάσταση και τρενάρει την κατάθεση των προσφορών είναι το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να διακοπεί η λειτουργία του αεροδρομίου ούτε μία μέρα.

Αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς αν και θεωρητικά είναι δυνατό, τεχνικά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και γι’ αυτό οι κατασκευαστικές εταιρίες χρειάζονται διευκρινίσεις πριν καταθέσουν τους οριστικούς φακέλους με τις προσφορές.

Ο Βαφειάς ήξερε πότε να πουλήσει ακριβά

Το timing στις δουλειές μετράει και ο Χάρης Βαφειάς φαίνεται ότι το πέτυχε σχεδόν στην εντέλεια. Ο Έλληνας εφοπλιστής πούλησε δύο Suezmax, ηλικίας σχεδόν 20 ετών, εισπράττοντας συνολικά περίπου 107 εκατ. δολάρια. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στο περιθώριο που άφησε η συναλλαγή. Τα δύο πλοία είχαν αποκτηθεί πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν οι αποτιμήσεις των παλαιότερων tankers βρίσκονταν πολύ χαμηλότερα, και τώρα η υπεραξία υπολογίζεται κοντά στα 57 εκατ. δολάρια. Ο Βαφειάς, μάλιστα, δεν εγκαταλείπει τα δεξαμενόπλοια. Ρευστοποιεί παλαιότερο tonnage σε μια πολύ καλή συγκυρία και παράλληλα στρέφεται σε νεότερα πλοία. Με άλλα λόγια, πουλά ακριβά ό,τι αγόρασε φθηνά και ανανεώνει τον στόλο. Καθόλου άσχημα.

Τα ξένα κεφάλαια ξαναμοιράζουν την επιχειρηματική τράπουλα

Ούτε ο Αύγουστος αποδείχθηκε μήνας διακοπών για τα επιχειρηματικά deals. Ξένα funds και διεθνείς όμιλοι συνεχίζουν να ψάχνουν ελληνικές εταιρείες, με τις συναλλαγές να αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη σε τρόφιμα, συσκευασία και άλλους κλάδους. Μόνο το τελευταίο διάστημα στο κάδρο μπήκαν ονόματα όπως η Νιτσιάκος και η Paperpack, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον για ελληνικά assets παραμένει ισχυρό. Η άλλη πλευρά της εικόνας, βέβαια, είναι ότι ολοένα περισσότερες εγχώριες επιχειρήσεις περνούν υπό ξένο έλεγχο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ελληνικές εταιρείες αλλάζουν χέρια μεταξύ ξένων επενδυτών. Το χρήμα λοιπόν μπαίνει, οι αποτιμήσεις ανεβαίνουν και οι μέτοχοι κάνουν καλά ταμεία. Το ερώτημα είναι ποιο κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικής αγοράς θα παραμείνει τελικά ελληνικό.

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Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη