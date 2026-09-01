Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

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Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ, καθώς απέκτησαν ένα αγοράκι μέσω παρένθετης μητρότητας. Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου το γραφείο της πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος.

Το πρώτο παιδί του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας».

Η ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και το ιατρικό προσωπικό

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της για τη συμβολή τους στη γέννηση του γιου τους.

«Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το ζευγάρι ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς που στάθηκαν δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς όλο το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση, η φροντίδα και η υποστήριξη τους συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ βρίσκονται πλέον στις πρώτες εβδομάδες της νέας τους καθημερινότητας με τον γιο τους.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους».

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