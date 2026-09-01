Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, στα 94+ $ το Brent μετά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ στο Ιράν – Απώλειες στη Wall Street

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Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), το προθεσμιακό συμβόλαιο TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραφε άνοδο 6,20% στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Με την κλιμάκωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να είναι κάτι παραπάνω από ορατή, μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Τρίτη σε υψηλό πέντε εβδομάδων καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά $4,16 ή 4,6% και έκλεισαν στα $94,65 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο $4,46 ή 5,2%, στα $90,22 το βαρέλι., αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές τιμολογούν αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τον κίνδυνο νέων διαταραχών σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ήρθε μετά την επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιχειρήσεις ακολούθησαν πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από τρία άγνωστα βλήματα ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Το πλοίο κινούνταν στη νότια θαλάσσια λωρίδα κοντά στις ακτές του Ομάν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η επίθεση ακολούθησε το ιρανικό χτύπημα σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, ως αντίποινα για το αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Λαράκ του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στοχοποιήσει δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Η Λαράκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί κρίσιμο στρατιωτικό και ναυτιλιακό σημείο ελέγχου για το Ιράν, καθώς επιτρέπει την επιτήρηση της κίνησης πλοίων σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

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Απώλειες κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών (και όχι μόνο) κρατικών ομολόγων ενίσχυσαν τις πιέσεις στις μετοχές.

Ο Dow Jones έπεσε κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων, στις 52.766, με πτώση 0,79%, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,71% στις 7.631 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1,03% και τις 26.099 μονάδες.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, πιέζοντας τόσο τις μετοχές όσο και τα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες, ανάμεσα τους και τη Fed, να προχωρήσουν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent άγγιξε τα 94,52 δολάρια το βαρέλι και ο αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι με άλμα της τάξεως του 5%, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες ώθησαν τις παγκόσμιες αποδόσεις των ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Στην αμερικανική αγορά, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,796%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου κινήθηκε στο 5,269%. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη κατάγραψε το πιο ευαίσθητο στις κινήσεις της Fed 2ετές σκαρφαλώνοντας στο 4,396%.

Η πίεση φυσικά δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ, αλλά ξεκίνησε από την Ασία και την Ευρώπη, όπου οι αποδόσεις έφτασαν σε πολυετή υψηλά, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές για τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική κατάσταση των μεγαλύτερων οικονομιών.

Ενδεικτική ήταν η εκτίναξη της απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου στο 3% για πρώτη φορά από το 1996, ενώ αντιστοίχως στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές έφτασε σε υψηλό από το 2011 και το γαλλικό κρατικό ομόλογο βρέθηκε στα ανώτερο σημείο από το 2008.

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