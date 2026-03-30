ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 00:50
30.03.2026 23:36

Μέση Ανατολή: Πετρέλαιο στα 112 δολάρια και νευρικότητα στη Wall Street λόγω Ιράν

oil_rig_new

Σε ιστορικά υψηλά κινούνται οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου, με το Brent να καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία του και το WTI να επιστρέφει πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022, την ώρα που επικρατεί νευρικότητα στη Wall Street λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν.

Ιστορικό ρεκόρ για το Brent

Το Brent ενισχύθηκε τη Δευτέρα κατά 0,13% στα 112,72 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 55% μέσα στον Μάρτιο — τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση από την έναρξη του συμβολαίου το 1988.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 1990, κατά τη διάρκεια του πρώτου Πολέμου του Κόλπου.

Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI μετά το 2022

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 3,25% ή 3,24 δολάρια, κλείνοντας στα 102,88 δολάρια το βαρέλι. Συνολικά, σημειώνει άνοδο περίπου 53% τον Μάρτιο, στην καλύτερη επίδοση από τον Μάιο του 2020, ενώ η συνεδρίαση της Δευτέρας σηματοδότησε το πρώτο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια από τον Ιούλιο του 2022.

Τη νέα άνοδο των τιμών πυροδότησαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και το νησί Χάργκ, εάν το Ιράν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ανέφερε ότι προτιμά ως λύση να «πάρουμε το πετρέλαιο», παραπέμποντας στο μοντέλο παρέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Νευρικότητα στη Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις του Τραμπ περί «σοβαρών συζητήσεων» με το Ιράν δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τις αγορές.

Οι δείκτες της Νέας Υόρκης

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 49,50 μονάδων (+0,11%), στις 45.216,14 μονάδες.
Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 153,71 μονάδων (–0,73%), στις 20.794,64 μονάδες.
Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 25,13 μονάδων (–0,39%), στις 6.343,72 μονάδες.

google_news_icon

texas
nora-valsami-new
tropaio-mundial
mesi-anatoli-234
farmakonisi-aktaioros
iisous-nazaret-new
tired_woman_new
VASILIS_GOUMAS_NEW
doukas laliwtis skandalidis tsipras
plakias_manesis_ntolka
texas
nora-valsami-new
tropaio-mundial
