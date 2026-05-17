Μητσοτάκης από το συνέδριο της ΝΔ: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο – Κάλεσμα για εκλογική κινητοποίηση

Σε γραμμή παρόμοια με αυτή της εναρκτήριας ομιλία του κινήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, καθώς έθεσε το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, εξήγησε για άλλη μια φορά τους λόγους για το στόχο της τρίτης θητείας και άφησε αιχμές, τόσο για την αντιπολίτευση, όσο και για τους «πατριώτες του καναπέ», «δείχνοντας» προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή.

Κατ’ αρχάς, τα… εκλογικά: ο Κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, καθώς φουντώνουν οι φήμες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026. Ωστόσο, κλείνοντας την ομιλία του είπε χαρακτηριστικά: «Και τώρα δράση. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο η θέση όλων είναι έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε εκεί τη φωτιά αυτού του συνεδρίου. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», τοποθετώντας τον εαυτό του στην προμετωπίδα αυτής της προσπάθειας.

Παράλληλα, επανέλαβε το τρίπτυχο – απάντηση στο ερώτημα «γιατί ξανά ΝΔ», λέγοντας «γιατί έχουμε για σταθερή πυξίδα μας το σύνθημα “το είπαμε το κάναμε”», προσθέτοντας ότι «δεν διαλέγουμε αντίπαλο, οι δικοί μας εχθροί είναι μόνο τα προβλήματα» και τονίζοντας ότι «η τρίτη εκλογική νίκη δεν είναι κομματικός αυτοσκοπός. Είναι εθνική ανάγκη για μία ισχυρή εντολή, ώστε να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω και να μην βιώσει ο τόπος καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών» και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να επικοινωνήσουν τις επιτυχίες της κυβέρνησης στα 7 χρόνια της θητείας της.

Ο Κ. Μητσοτάκης «έστειλε μήνυμα» και στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι «από τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του ταμείου ανάκαμψης. Τα έργα θα τα δείτε να εγκαινιάζονται και θα είναι εκατοντάδες», ενώ απάντησε και σε πληροφορίες για νέα μέτρα ελάφρυνσης, λέγοντας ότι «χρέος μας είναι εκτός από τα μεγάλα “ναι” να λέμε ενίοτε και μεγάλα “όχι”. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ατελείωτες».

Στο στόχαστρο η αντιπολίτευση

Περνώντας στην αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός είπε ότι «κάποιοι μάχονται να γυρίσουμε στο παρελθόν, είτε στο χάος του 2015 είτε στα ξύλινα συνθήματα από το 1981. Δεν γινόμαστε μέρος της τοξικότητας», ενώ σε μια αιχμή για τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι «εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε “πλατείες” και “εξώστες”». Παράλληλα, επανέλαβε ότι «δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η ΝΔ είναι πρώτη και η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη, με τη λέξη “ευθύνη” που σημαίνει δουλειά και αποτέλεσμα» και ότι «θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επομένων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελλος ή Κωνσταντοπούλου».

Αιχμηρός, ωστόσο, ήταν και για τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και για τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, λέγοντας ότι «την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες» και ότι «για τους λαϊκιστές, τους πατριώτες του καναπέ , τους αφήνουμε αιχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Όσον αφορά αυτούς που μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά ας τους θυμίσουμε τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες , σε όλους τους Έλληνες».

Ο απολογισμός των εργασιών του συνεδρίου

Κάνοντας απολογισμό των εργασιών του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη. Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα απομένουν να γίνουν, υγιή προβληματισμό για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ανησυχία για την παγκόσμια αβεβαιότητα και εσωτερική τοξικότητα. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη» και σημείωσε ότι «πολλές από τις σκέψεις που κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας».

Πάντως, ο Κ. Μητσοτάκης δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά στην αιχμηρή ομιλία, χθες, του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το κόμμα «δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, πιστεύει στο λαό, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών και στο κράτος δικαίου», ενώ επισήμανε ότι «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος, εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό» και εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων – στις οποίες είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός στην εναρκτήρια ομιλία του.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι – σε γενικές γραμμές – η αναταραχή που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της ΝΔ δεν «πέρασε» στο συνέδριο, ενώ δεν ήταν λίγα τα στελέχη (όπως ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος) που έστειλαν μηνύματα ενότητας και συμπερίληψης, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε δηκτικά ότι «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς. […] Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας».

Η ακρίβεια

Επιστρέφοντας στην ομιλία του Κ. Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάχωμα στην ακρίβεια», ενώ επισήμανε χαρακτηριστικά: «Ακούω, τι άλλο θα δώσετε;. Αυτά που μπορούμε, αλλά μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε κάνει τα οποία δεν είναι λίγα. Μόνιμες παρεμβάσεις».

Επανερχόμενος, δε, στα διακυβεύματα των εκλογών, τόνισε ότι «το συμβόλαιο αλήθειας που υπογράψαμε πρέπει να ξαναγραφτεί ως συμβόλαιο αποτελέσματος. Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, να κερδίσουμε 3η τετραετία. Να συνδιαμορφώσουμε έναν Οδικό Χάρτη με τρεις προτεραιότητες : Η πρώτη είναι η ευημερία που θα φθάνει σε όλους. Δεύτερη είναι μια πατρίδα ασφαλής. Τρίτη η θεσμική “αναγέννηση” του κράτους και της δημόσιας ζωής, με αιχμή όχι μόνο ένα νέο Σύνταγμα αλλά και γενναίες μεταρρυθμίσεις», υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ «περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030».

