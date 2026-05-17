search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 15:14

Μουντιάλ 2026 – Συνάντηση FIFA με ιρανική ομοσπονδία: «Εποικοδομητική συνάντηση»

17.05.2026 15:14
iran moudial (1)

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, χαρακτήρισε τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την εξασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό ως «πολύ εποικοδομητική».

«Η συνάντησή μας με την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ήταν πολύ εποικοδομητική. Συνεργαζόμαστε στενά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της FIFA σε ανακοίνωσή του.

«Μπορέσαμε να συζητήσουμε ορισμένα λειτουργικά θέματα, όπως κάνουμε με κάθε ομοσπονδία-μέλος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ποιότητα των συζητήσεών μας. Τελικά, τόσο η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου όσο και η FIFA είναι πολύ ικανοποιημένες με αυτή τη συνάντηση και ανυπομονούν να καλωσορίσουν την “Ομάδα Melli” στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό», πρόσθεσε. 

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες, ενώ όσον αφορά τη συνάντηση με τη FIFA, τη χαρακτήρισε επίσης «θετική και εποικοδομητική».

«Κάθε πλευρά μπόρεσε να εκφράσει τις ανησυχίες της, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την κοινή της δέσμευση να διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ομάδας Melli στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA. 

Αυτή η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), έρχεται καθώς η Εθνική ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας για ένα προπονητικό κέντρο στην Τουρκία πριν κατευθυνθεί στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. 

Το Ιράν ελπίζει να παίξει δύο φιλικούς αγώνες στην Αττάλεια, αν και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένας, εναντίον της Γκάμπια στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με τον Σαμ Μεχντιζαντέχ, έναν Ιρανοκαναδό ατζέντη αγώνων ο οποίος ηγείται μιας εταιρείας που διοργανώνει φιλικούς αγώνες με τη συμμετοχή της Εθνικής Ιράν. 

Έχοντας προκριθεί για τον τέταρτη συνεχή φορά στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν θα εγκαταστήσει τη βάση του στις ΗΠΑ στο Τούσον της Αριζόνα. Μετέχοντας στον 7ο όμιλο, θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, πριν αντιμετωπίσει εκεί το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων εναντίον της Αιγύπτου, στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Υψηλή τεχνολογία για να… φυτρώσει το γρασίδι στο Τέξας

Νεπαλέζος Σέρπα ανέβηκε στο Έβερεστ για 32η φορά σπάζοντας ξανά το ρεκόρ

ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran moudial (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Συνάντηση FIFA με ιρανική ομοσπονδία: «Εποικοδομητική συνάντηση»

pao_aek_lewforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Λεωφόρος»: Αυλαία μετά από 104 χρόνια – Κόντρα στον ΠΑΟΚ το «τριφύλλι» αποχαιρετά απόψε το ιστορικό του «σπίτι»

trump metanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για το ταξίδι στην Κίνα και το Ιράν

drones-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από μεγάλη ουκρανική επίθεση – Καταρρίφθηκαν 556 drones

ALISOPRIONO_3004
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση με αλυσοπρίονο – Τον αφόπλισαν αστυνομικοί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:18
iran moudial (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Συνάντηση FIFA με ιρανική ομοσπονδία: «Εποικοδομητική συνάντηση»

pao_aek_lewforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Λεωφόρος»: Αυλαία μετά από 104 χρόνια – Κόντρα στον ΠΑΟΚ το «τριφύλλι» αποχαιρετά απόψε το ιστορικό του «σπίτι»

trump metanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για το ταξίδι στην Κίνα και το Ιράν

1 / 3