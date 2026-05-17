Μουντιάλ 2026 – Συνάντηση FIFA με ιρανική ομοσπονδία: «Εποικοδομητική συνάντηση»

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, χαρακτήρισε τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την εξασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό ως «πολύ εποικοδομητική».

«Η συνάντησή μας με την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ήταν πολύ εποικοδομητική. Συνεργαζόμαστε στενά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της FIFA σε ανακοίνωσή του.

«Μπορέσαμε να συζητήσουμε ορισμένα λειτουργικά θέματα, όπως κάνουμε με κάθε ομοσπονδία-μέλος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ποιότητα των συζητήσεών μας. Τελικά, τόσο η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου όσο και η FIFA είναι πολύ ικανοποιημένες με αυτή τη συνάντηση και ανυπομονούν να καλωσορίσουν την “Ομάδα Melli” στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες, ενώ όσον αφορά τη συνάντηση με τη FIFA, τη χαρακτήρισε επίσης «θετική και εποικοδομητική».

«Κάθε πλευρά μπόρεσε να εκφράσει τις ανησυχίες της, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την κοινή της δέσμευση να διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ομάδας Melli στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA.

Αυτή η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), έρχεται καθώς η Εθνική ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας για ένα προπονητικό κέντρο στην Τουρκία πριν κατευθυνθεί στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Το Ιράν ελπίζει να παίξει δύο φιλικούς αγώνες στην Αττάλεια, αν και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένας, εναντίον της Γκάμπια στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με τον Σαμ Μεχντιζαντέχ, έναν Ιρανοκαναδό ατζέντη αγώνων ο οποίος ηγείται μιας εταιρείας που διοργανώνει φιλικούς αγώνες με τη συμμετοχή της Εθνικής Ιράν.

Έχοντας προκριθεί για τον τέταρτη συνεχή φορά στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν θα εγκαταστήσει τη βάση του στις ΗΠΑ στο Τούσον της Αριζόνα. Μετέχοντας στον 7ο όμιλο, θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, πριν αντιμετωπίσει εκεί το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων εναντίον της Αιγύπτου, στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Υψηλή τεχνολογία για να… φυτρώσει το γρασίδι στο Τέξας

Νεπαλέζος Σέρπα ανέβηκε στο Έβερεστ για 32η φορά σπάζοντας ξανά το ρεκόρ

ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

