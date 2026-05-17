Παύλος Γερουλάνος: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με την ατζέντα μας

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία εξηγεί ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στη «Διαχωριστική Γραμμή» και το Πρώτο Θέμα. Επισημαίνει, ωστόσο, πως αν έρθει πρώτο στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με όποιο κόμμα συμφωνεί με την ατζέντα του, χωρίς να την αποκλείει.

Στη συνέντευξή του, ο Παύλος Γερουλάνος διευκρινίζει γιατί μίλησε για «κολλημένη βελόνα», επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ έχει μάθει από τα λάθη του, τονίζοντας ότι τα στελέχη πρέπει να «ιδρώσουν τη φανέλα».

Αναφερόμενος στην τετραήμερη εργασία που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδέχεται ότι αφορά ελάχιστους ανθρώπους «αλλά δεν μπορούσαμε να μην το ανοίξουμε ως θέμα» και προσθέτει ότι πρέπει να ανοίξει για η συζήτηση και για το «καθολικό εισόδημα».

«Το ΠΑΣΟΚ τελείωσε με το επιτελικό κράτος»

Προτείνει ουσιαστικά αναγέννηση του κράτους για «να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο», ενώ υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει και το διοικητικό μοντέλο, καθώς «τελείωσε το επιτελικό κράτος» όπως λέει.

«Πολλοί πίστεψαν ότι ο Τσίπρας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου του μέλλοντος» παραδέχεται, αλλά υπογραμμίζει απεδείχθη το αντίθετο και εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού αλλά επιδιώκει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που απογοητεύτηκαν.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να συναινέσει στη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να δοθεί λευκή επιταγή σε κανένα κόμμα.

