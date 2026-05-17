Ο γρίφος Τσίπρα – Καρυστιανού: Πώς τα δύο νέα κόμματα αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη

Μπορεί το συνέδριο της Ν.Δ. να βρίσκεται στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, ωστόσο, η πραγματικότητα είναι -ως συνήθως- πιο σύνθετη.

Κι αυτό διότι Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού, έπειτα από ένα αρκετά μακρύ διάστημα… περισυλλογής και αμφιταλαντεύσεων, μοιάζουν να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τα νέα κόμματά τους – επιταχύνοντας μια διαδικασία που φαινόταν να παραπέμπεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά συμπυκνώθηκε (τα έλεγε ο Αϊνστάιν για τη συστολή του χρόνου…) καθώς έχει αρχίσει να εντείνεται μια συζήτηση για πρόωρη προσφυγή σε κάλπες μέσα στο φθινόπωρο.

Ανακατατάξεις

Ούτως ή άλλως νέα κόμματα προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ωστόσο, στην περίπτωση Τσίπρα και Καρυστιανού τα πράγματα είναι, ας πούμε, πιο σοβαρά: ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο προοδευτικό κοινό και να θέλει να αναλάβει τον ρόλο του βασικού πόλου της Κεντροαριστεράς στον πολιτικό χάρτη, κινητοποιώντας πολίτες που αυτοεντάσσονται στον χώρο αυτόν και είχαν πάρει αποστάσεις εδώ και χρόνια – χώρια αυτούς που δηλώνουν «τσιπρικοί».

Από την άλλη, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών μέχρι στιγμής μοιάζει να χρησιμοποιεί μια ρητορική που απευθύνεται περισσότερο σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, αν και η ίδια δεν θέτει τέτοια όρια για το κόμμα της. Ωστόσο, στα μάτια πολλών πολιτών αποτελεί ένα πρόσωπο – σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη και για δικαίωση των νεκρών του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος και ένας εν δυνάμει «τιμωρός» της κυβέρνησης για τις προσπάθειες συγκάλυψης πτυχών της τραγωδίας.

Τα δύο νέα κόμματα αναμένεται να κάνουν την επίσημη εμφάνισή τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες – η… συστολή του χρόνου, που λέγαμε πιο πάνω – ωστόσο, τόσο ο Τσίπρας όσο και (λιγότερο, είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα) η Καρυστιανού έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας και είναι εμφανές ότι επιχειρούν να δώσουν το πολιτικό τους στίγμα, το οποίο προσπαθεί να αξιοποιήσει αδυναμίες (πραγματικές ή αντιληπτές) της κυβέρνησης, προκειμένου να «μπουν στο παιχνίδι» με όσο γίνεται πιο ευνοϊκούς όρους.

Όσον αφορά στον Τσίπρα, το «μανιφέστο» του που δημοσιοποιήθηκε την Πρωτομαγιά, οι παρεμβάσεις του Ινστιτούτο του για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες και η ομιλία του στο Χαλάνδρι ουσιαστικά θεωρούνται προεόρτια για την παρουσίαση του κόμματός του, ενώ, λένε «γαλάζιες» πηγές, εντύπωση προκαλεί και η ταχύτητα και ένταση με την οποία εκδόθηκαν απαντήσεις στα σχόλια της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις που έκανε το ίδρυμα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα – χαρακτηριστικό που εξέλιπε όταν ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντιμετώπιση

Για την ώρα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να απαντά στον πρώην πρωθυπουργό, ανασύροντας στοιχεία από τη θητεία του στη διακυβέρνηση της χώρας και να αρνείται να μπει σε συζήτηση αν προτιμά για αντίπαλό της στις εκλογές τον Τσίπρα ή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη (κάποιες πληροφορίες ανέφεραν τον έναν ως προτιμητέο αντίπαλο και κάποιες άλλες τον άλλον για τη Ν.Δ. και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη), λέγοντας ότι στόχος της είναι να πείσει με τα έργα της τους πολίτες ότι αποτελεί την καλύτερη λύση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «ούτε το ’19 ούτε το ’23 κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε τότε τον κ. Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη κατά πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό θα το καταφέρουμε ξανά, όσο σκύψουμε το κεφάλι, φέρουμε ακόμα περισσότερα παραδοτέα σε ζητήματα ασφάλειας, διαθέσιμου εισοδήματος, δημιουργίας θέσεων εργασίας, εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς».

Όσον αφορά την Καρυστιανού, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, καθώς, εκτός από πολιτικό πρόσωπο, είναι και μια μητέρα που έχασε το παιδί της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ενώ -λένε οι ίδιες «γαλάζιες» πηγές- η ρητορική της μοιάζει να αγγίζει πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, πολλοί εκ των οποίων ταυτίζονται με τον αγώνα της, έστω κι αν δεν συμφωνούν με κάποιες από τις απόψεις της.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύπλοκο σκηνικό που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς μπορεί πολύ εύκολα η οιαδήποτε «χοντράδα» να γυρίσει μπούμερανγκ για την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πληροφορίες, έχει αποφασιστεί ότι θα υπάρχει κριτική στις πολιτικές θέσεις που θα εκφράζει η ίδια και τα στελέχη του κόμματός της, αλλά θα αποφεύγονται… διά ροπάλου οι ad hominem επιθέσεις στο πρόσωπό της. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα γίνει… ποιοτική ανάλυση των εν δυνάμει ψηφοφόρων της Καρυστιανού, ώστε να φανεί αν τελικά μπορεί να πλήξει τα ποσοστά της Ν.Δ. ή αν απλώς θα «εισπράξει» από την «γκρίζα ζώνη» και ψηφοφόρους άλλων κομμάτων (Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας).

Πάντως, αυτό που τονίζεται αρμοδίως από κυβερνητικές πηγές είναι ότι εν τέλει τα πάντα εξαρτώνται από την ίδια και από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τον χρόνο μέχρι τις κάλπες – είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε στις αρχές του 2027. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το τρίπτυχο μέτρα άμεσης εφαρμογής -μέτρα ΔΕΘ- πλαίσιο θεσμικών αλλαγών μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης δημιουργούν ένα τοπίο ευνοϊκό για τη Ν.Δ., σε μια στιγμή που, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να πείσει για την ικανότητά του να σταθεί ως εναλλακτική.

Διαβάστε επίσης:

Χωροταξικό του Προκρούστη για τον τουρισμό – Ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες ιδιοκτησίες και τις μεγάλες επενδύσεις

ΚΚΕ: Οι σκληρές αιχμές Κουτσούμπα για τα νέα κόμματα

Τσίπρας: Επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση – Εκκίνηση με τους «άφθαρτους»