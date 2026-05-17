Σοβαρή καταγγελία Ασλανίδη για τη δίκη των Τεμπών: «Δίκαζαν πάνω από δεξαμενές προπανίου» (Video)

Μια πολύ σοβαρή καταγγελία έκανε ο Παύλος Ασλανίδης για τη δικαστική αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών κατήγγειλε από τα Χανιά, όπου βρέθηκε για το Αντιπολεμικό διήμερο με αίτημα να κλείσει η αμερικανική βάση της Σούδας, ότι «στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου»!

Συγκεκριμένα, επισήμανε πως πρόκειται για μια αίθουσα «εστιατορίου σε ΤΕΙ στη Λάρισα που την ονόμασαν δικαστική αίθουσα, την έκλεισαν τώρα για έναν μήνα».

«Κάναμε αίτημα για πυρόσβεση και πυροπροστασία και τελικά αποδείχτηκε πως στο υπόγειο υπήρχαν δεξαμενές προπανίου οι οποίες ήταν για τη χρήση του εστιατορίου του συγκεκριμένου χώρου», επισήμανε για τη δικαστικη αίθουσα που φιλοξενεί μεγάλο όγκο κόσμου (συγγενείς θυμάτων, επιζήσαντες, δικηγόρους, δημοσιογράφους, κατηγορούμενους).

«Τα παιδιά μας τα δολοφονημένα στα Τέμπη έχουν σχέση με όλο αυτό που γίνεται παγκοσμίως, με όλους τους πολέμους που κάποιοι ξεκινάνε και δεν είναι τίποτα άλλο από το να κερδίζουν κάποιοι και να σκοτώνονται νέοι άνθρωποι και αθώοι», ανέφερε ο κ. Ασλανίδης.

«Δεν μας απασχολούν εμάς τα κόμματα»

«Δεν μας απασχολούν εμάς τα κόμματα», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «σαν πολιτικοποιημένο άτομο θα πω μόνο αυτό, ότι παραγίνανε τα κόμματα, πάρα πολλά. Αυτό δεν είναι καλό, πάει να πει ότι δεν λειτουργούμε συλλογικά σαν χώρα δυστυχώς».

«Από εκεί και πέρα μας απασχολεί και τον σύλλογο και όλους τους γονείς το τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη που απ’ ότι βλέπετε, ενώ μας κατηγορούσαν ότι την καθυστερούμε εμείς, τελικά την καθυστερεί η κυβέρνηση γιατί μάλλον θέλει αυτοί που είναι με πλημμελήματα να φτάσουν στα 5 χρόνια για να τους αθωώσουν. Εμείς προσπαθούμε να μη συμβεί αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

