Βασίλης Σίμος για τον ακρωτηριασμό στο Survivor: «Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι τέτοιο» (Video)

Με αφορμή το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, ο Βασίλης Σίμος μίλησε στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» την Κυριακή 17/5, φέρνοντας στο προσκήνιο και τη δική του εμπειρία από το Survivor.

Ο πρώην παίκτης του reality επιβίωσης αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούσαν εκτός αγωνισμάτων, αποκαλύπτοντας πως και ο ίδιος είχε βρεθεί σε δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

«Όταν άκουσα το συγκεκριμένο γεγονός πραγματικά με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός και θέλω να πω κουράγιο στον Σταύρο Φλώρο και στην οικογένειά του. Ένιωσα ότι είμαι εγώ στη θέση του. Θυμάμαι ότι εμείς ήμασταν στη μετάβαση του Survivor από τη βόρεια πλευρά του Αγίου Δομίνικου στη νότια, στην Καραϊβική, και προσπαθούσαν να εγκαταστήσουν τα νέα παιχνίδια και τη νέα τοποθεσία. Εμείς θυμάμαι δεν είχαμε ούτε καν μία σημαδούρα».

«Επειδή και το επάγγελμά μου έχει να κάνει με τα ψάρια και ασχολούμουν και από παλιά με το ψαροντούφεκο, θυμάμαι ότι μας είχαν δώσει τότε ψαροντούφεκο. Και να μη σας το κρύψω, εγώ σε μία ημέρα που είχα πάει για ψαροντούφεκο κι είχα ξανοιχτεί λίγο, άκουσα τις μηχανές από τα σκάφη. Εκείνα τα σκάφη είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Περνούσαν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα».

«Όταν είσαι σε μια παραλία ξεχνιέσαι, δεν έχεις το νου σου πού έχεις φτάσει, σε παίρνει και λίγο το κυνήγι του αλιεύματος, οπότε δεν καταλαβαίνεις πού έχεις φτάσει. Εγώ άκουσα πάρα πολλές φορές τη μηχανή, οπότε σε μια δόση είπα ότι δεν ξαναπάω για ψαροντούφεκο, το σταμάτησα», τόνισε.

Παράλληλα, ο Βασίλης Σίμος υποστήριξε πως «ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι τέτοιο», εξηγώντας ότι «πάντα φτάνουν τα πράγματα να γίνει ένα πολύ κακό γεγονός για να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η ιατρική περίθαλψη που είχαμε στη συγκεκριμένη παραλία δεν ήταν επαρκής. Ήτανε άνθρωποι που παλεύουν για ένα μεροκάματο. Υπάρχει τεράστια φτώχεια στον Άγιο Δομίνικο και το επίπεδο γενικά σε όλα τα πράγματα είναι λίγο χαμηλό».

