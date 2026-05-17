«Έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πάλι… κουβά»: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα για τη 10η θέση

Την απογοήτευσή του για τη θέση που κατέλαβε η Ελλάδα με το Ferto στον διαγωνισμό της φετινής Eurovision εξέφρασε ο Ακύλας, στις πρώτες του δηλώσεις.

«Έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πάλι… κουβά» δήλωσε στην ΕΡΤ ο 27χρονος τραγουδιστής ευχαριστώντας όσους του έδωσαν την ευκαιρία να ζήσει αυτή την εμπειρία.

«Δεν ξέρω τι να πω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, να σας στεναχωρήσω», συνέχισε.

«Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Πραγματικά να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ, σίγουρα λυπάμαι. Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έδωσε τη δυνατότητα να το ζήσω. Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ».

Διαβάστε επίσης:

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα



Συρίγος κατά Λιάγκα: «Θα αντιδρούμε σε όποιον κάνει αυτή την ξεφτίλα!» (Video)

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων