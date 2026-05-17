Καιρός: Πού θα τα κάνει και σήμερα «μούσκεμα» – Βροχερός και από Δευτέρα

Άστατος θα διατηρηθεί και σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε ειναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά των βορειότερων περιοχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα κεντρικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και μόνο στην Κρήτη θα πνέουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στην Κρήτη τοπικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

