Dara: Από το X Factor και τον Ρόμπι Γουίλιαμς στην κορυφή της Eurovision – Ποια είναι η 27χρονη που κατέρριψε τα προγνωστικά

Η Darina Yotova, γνωστή ως Dara, είναι η πρώτη Βουλγάρα που κατακτά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Γεννημένη στην παραθαλάσσια πόλη Βάρνα, η 27χρονη απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Τεχνών, άρχισε το τραγούδι σε ηλικία 7 ετών. Από την παραδοσιακή βουλγαρική μουσική, με το πέρασμα των χρόνων, στράφηκε στη σύγχρονη ποπ. Το 2015, συμμετείχε στο X Factor Βουλγαρίας που την έκανε ευρύτερα γνωστή, ενώ το ντεμπούτο single της «K’vo ne chu» το 2016 την ανέδειξε στις κορυφαίες μουσικές λίστες με επιτυχίες όπως το «Thunder», το «Call Me» και το «Mr. Rover».

Από τότε η καριέρα της χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα βραβεία, sold-out συναυλίες και εκατομμύρια προβολές στα τραγούδια και τα βίντεό της. Το 2018, αναδείχθηκε Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης στα BG Radio Music Awards και το 2021 έγινε η νεότερη προπονήτρια στο The Voice of Bulgaria. Το 2024 συμμετείχε στο Dancing Stars και πέρυσι άνοιξε τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στη Σόφια.

Κανείς δεν περίμενε πως θα κατέρριπτε τα προγνωστικά. Ίσως ούτε η ίδια. «Δεν περιμένω τίποτα. Και όταν μου έρχονται τα δώρα, απλά τα αγκαλιάζω. Και ναι, είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε στη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση μετά τον ημιτελικό.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Dara απέδειξε πως η μουσική της υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Με τη δυναμική της παρουσία και την εκρηκτική της ενέργεια επί σκηνής, η 27χρονη έδωσε την πρώτη νίκη της Eurovision στη χώρα της.

Η επιτυχία της έδωσε στη βουλγαρική κοινωνία μια σπάνια στιγμή ενότητας, θυμίζοντας την εθνική υπερηφάνεια του 1994 όταν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στους ρυθμούς της «Bangaranga»

Εμπνευσμένο από τους kukeri, τους αρχαίους Βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές που διώχνουν τα κακά πνεύματα, η Dara με το Bangaranga νίκησε τα σύγχρονα δαιμόνια.

Όπως εξήγησε, «το Bangaranga είναι ένα συναίσθημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Είναι η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγηθείς από την αγάπη και όχι από τον φόβο και αυτή είναι μια ιδιαίτερη ενέργεια».

»Όταν νιώσεις ενότητα με τη φύση και το σύμπαν, θα νιώσεις την αρμονία ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις και όλα είναι δυνατά».

