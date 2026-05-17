Eurovision: Το θρίλερ της ψηφοφορίας που προκάλεσε αναβρασμό και η… ανακούφιση από την ήττα του Ισραήλ

Για 15’ η αρένα στην οποία γινόταν χθες βράδυ ο «ελαφροπόπ» διαγωνισμός της Eurovision θύμιζε «διακεκαυμένη» ζώνη, με έντονες αποδοκιμασίες, φανερή δυσφορία και ένα μεγάλο φόβο να πλανάται – ακριβώς τα ίδια συναισθήματα θα πρέπει να υπήρχαν και στη μεγάλη πλειοψηφία του ευρωπαϊκού κοινού που παρακολουθούσε από τις τηλεοράσεις.

Στη διάρκεια αυτών των λεπτών, το τραγούδι του Ισραήλ – ένα κατά γενική ομολογία μετριότατο κομμάτι και υποδεέστερο των περισσοτέρων που ακούστηκαν στον διαγωνισμό – είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας χάρη στις ψήφους του κοινού.

Στην αρχική βαθμολογία από τις κριτικές επιτροπές των χωρών ήταν μόλις όγδοο με 123 ψήφους. Αρκετά υψηλά με βάση τα τραγούδια που ακούστηκαν.

Αλλά στη συνέχεια το κοινό έδωσε στο Ισραήλ ένα εξωφρενικό βαθμό 220 ψήφων, με την πρόσθεση να το φέρνει εκείνη την ώρα στην κορυφή με αξιώσεις για τη νίκη.

Ακολουθούσαν οι βαθμολογίες των 7 πρώτων χωρών (με ανάποδη σειρά) της βαθμολογίας των επιτροπών.

Όμως παρότι επρόκειτο για τραγούδια που θεωρούνταν φαβορί πριν την έναρξη του διαγωνισμού (όπως της Αυστραλίας ή της Φινλανδίας, αλλά και της Γαλλίας) η βαθμολογία του κοινού δεν ήταν αρκετά υψηλή για να γίνει η… προσπέραση.

Σε όλη αυτή την ώρα και μέχρι να φτάσει η σειρά της Βουλγαρίας, που επειδή ήταν πρώτη στη βαθμολογία των επιτροπών, θα ακούγονταν οι ψήφοι της από το κοινό στο τέλος, η αίθουσα έμοιαζε… μπαρουταποθήκη. Αποδοκιμασίες, εκφράσεις απογοήτευσης και ένα διάχυτο κλίμα καχυποψίας.

Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι το Ισραήλ συμμετείχε στο διαγωνισμό παρά την εκτεταμένη αντίδραση, που μάλιστα οδήγησε χώρες, όπως η Ισπανία να αποχωρήσουν, λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα και των πολέμων που προκαλεί στη Μέση Ανατολή το Τελ Αβίβ και ο Νετανιάχου.

Ήταν και οι καταγγελίες που είχαν γίνει με αποτέλεσμα να υπάρξουν έρευνες και προειδοποιήσεις προς τους υπεύθυνους της ισραηλινής συμμετοχής για παρεμβάσεις και επηρεασμό της ψηφοφορίας από το κοινό.

Σε αυτά τα 15’ λεπτά στο τέλος της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων όλοι θυμήθηκαν αυτές τις καταγγελίες και ίσως αντιλήφθηκαν ή εκτίμησαν ότι ίσως η ψηφοφορία του κοινού να μην ήταν… αξιόπιστη.

Με κομμένη την ανάσα έφτασε η στιγμή να ανακοινωθεί η βαθμολογία που πήρε η Βουλγαρία από το κοινού.

Το Ισραήλ είχε συνολικά 343 ψήφους και η Βουλγαρία χρειάζονταν 140 για να προσθέσει στις 204 των επιτροπών, ώστε να είναι αυτή η νικήτρια. Μόλις ανακοινώθηκε ότι είχε λάβει 312 και έφτασε έτσι στο συντριπτικό 516 συνολικό αποτέλεσμα, η αίθουσα σείστηκε από χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Πιθανόν σε εκείνο το σημείο να σώθηκε έστω και πολυτραυματισμένο το όποιο κύρος και γόητρο ενός διαγωνισμού, που οι υπεύθυνοί του το έφεραν στο χείλος του γκρεμού με την απόφασή τους να επιτρέψουν τη συμμετοχή του Ισραήλ.

