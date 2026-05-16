Eurovision 2026: «Σείστηκε» η αρένα με το «Ferto» – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas (Video)

Εκρηκτική ήταν η εμφάνιση του Ακύλα στον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη, με τον εκπρόσωπο της χώρας μας στον διαγωνισμό να δίνει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή, ενθουσιάζοντας το κοινό!

Η σκηνική παρουσία του Akylas συνδύασε ρυθμό, ενέργεια και θεατρικότητα, με το πλήθος να χειροκροτά ασταμάτητα τον καλλιτέχνη, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Το «Ferto» έχει, άλλωστε, κερδίσει τις εντυπώσεις με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο δυναμικές συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού, ακόμα και φαβορί για τη νίκη.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση του Ακύλα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κοινού και πλέον, μένει να τον δούμε να φέρνει την πολυπόθητη νίκη στη χώρα μας!

Η εμφάνιση του Ακύλα στον μεγάλο τελικό

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, πότε ξεκινά ο τελικός και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης, τα φαβορί και οι τρόποι ψηφοφορίας



