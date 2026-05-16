«Βούλιαξε» το Λονδίνο από τους διαδηλωτές: Πάνω από 80.000 άνθρωποι στους δρόμους, παλαιστινιακές σημαίες στη μία πλευρά, Union Jack στην άλλη

Δύο παράλληλες πορείες με διαφορετικά μηνύματα έλαβαν χώρα στο Λονδίνο. Περίπου 50.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ακροδεξιού «ακτιβιστή» Τόμι Ρόμπινσον.

Την ίδια ώρα, 30.000 βρήκαν στον δρόμο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους, καθώς συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από την Ημέρα της Νακμπά.

TENS OF THOUSANDS TURN OUT FOR UNITE THE UK

Massive scenes from Britain as thousands of demonstrators gathered for the Unite the UK rally waving flags, singing, and showing strong national pride.

Despite Prime Minister Keir Starmer labeling parts of these protests as extremists,…

Περίπου 4.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο κέντρο του Λονδίνο, μετατρέποντας το σε πραγματικό «φρούριο». Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή έφιππων αστυνομικών, ειδικών μονάδων με σκύλους, drones, τεθωρακισμένων οχημάτων και καμερών ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική «αποστειρωμένη ζώνη» ανάμεσα στις δύο ομάδες διαδηλωτών, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις.

Στην περιοχή του Σάουθ Κένσινγκτον και ιδιαίτερα στην Exhibition Road, διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά της ακροδεξιάς.

🇬🇧 Biggest nationalist march in London in years



Tommy Robinson brought tens of thousands of people onto the streets.



Participants marched with British flags and crosses, demanding an end to illegal migration and the protection of “traditional Christian values.”… pic.twitter.com/oteDAvqG4o May 16, 2026

Η μάχη για την ψυχή της Βρετανίας

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο τεταμένη λόγω του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας στο Στάδιο Γουέμπλεϊ.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Stephen Yaxley-Lennon, είχε καλέσει στη «μεγαλύτερη πατριωτική επίδειξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος». Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις κατά του ρατσισμού προειδοποίησαν για τον κίνδυνο επεισοδίων, υπενθυμίζοντας τις βίαιες συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες κινητοποιήσεις της ίδιας ομάδας.

🇬🇧 Tens of thousands of protesters with Union Jacks and England flags march in central London, as part of a rally staged by far-right activist Tommy Robinson.



The 'Unite the Kingdom' demonstration is taking place at the same time as the anti-fascist/Nakba commemoration day… pic.twitter.com/k2pN9ZqXgq May 16, 2026

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάμερ δήλωσε ότι «η χώρα δίνει μάχη για την ψυχή της», κατηγορώντας τους διοργανωτές της πορείας «Unite the Kingdom» ότι «προωθούν το μίσος και τον διχασμό». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν βία ή εκφοβισμό «θα αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου».

