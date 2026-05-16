«Βούλιαξε» το Λονδίνο από τους διαδηλωτές: Πάνω από 80.000 άνθρωποι στους δρόμους, παλαιστινιακές σημαίες στη μία πλευρά, Union Jack στην άλλη

Δύο παράλληλες πορείες με διαφορετικά μηνύματα έλαβαν χώρα στο Λονδίνο. Περίπου 50.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ακροδεξιού «ακτιβιστή» Τόμι Ρόμπινσον.
Την ίδια ώρα, 30.000 βρήκαν στον δρόμο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους, καθώς συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από την Ημέρα της Νακμπά.
Περίπου 4.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο κέντρο του Λονδίνο, μετατρέποντας το σε πραγματικό «φρούριο». Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή έφιππων αστυνομικών, ειδικών μονάδων με σκύλους, drones, τεθωρακισμένων οχημάτων και καμερών ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική «αποστειρωμένη ζώνη» ανάμεσα στις δύο ομάδες διαδηλωτών, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις.
Στην περιοχή του Σάουθ Κένσινγκτον και ιδιαίτερα στην Exhibition Road, διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά της ακροδεξιάς.
Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο τεταμένη λόγω του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας στο Στάδιο Γουέμπλεϊ.
Ο Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Stephen Yaxley-Lennon, είχε καλέσει στη «μεγαλύτερη πατριωτική επίδειξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος». Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις κατά του ρατσισμού προειδοποίησαν για τον κίνδυνο επεισοδίων, υπενθυμίζοντας τις βίαιες συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες κινητοποιήσεις της ίδιας ομάδας.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάμερ δήλωσε ότι «η χώρα δίνει μάχη για την ψυχή της», κατηγορώντας τους διοργανωτές της πορείας «Unite the Kingdom» ότι «προωθούν το μίσος και τον διχασμό». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν βία ή εκφοβισμό «θα αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου».
