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10.06.2026 00:49

Ανδρουλάκης: Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα παύει να είναι μέλος

10.06.2026 00:49
androulakis

Μήνυμα εσωκομματικής πειθαρχίας έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι «όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα παύει να είναι μέλος του κόμματος».

Μιλώντας στο ΟΝΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχει ενιαία πολιτική γραμμή και, επικαλούμενος τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου, άφησε αιχμές προς την ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι «εμείς είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα ΙΧ».

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία και πολιτικό ήθος, επισημαίνοντας ότι δεν ακολουθεί πρακτικές πολιτικής εξόντωσης των αντιπάλων του. «Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης κρίθηκαν-τώρα ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε, συνεχίζοντας την κριτική του στις κυβερνητικές επιλογές.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι «το κανονιστικό πλαίσιο είναι σαθρό και πρέπει να αλλάξει, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοσκοπήσεων έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 02:18
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