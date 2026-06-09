Νίκος Χαρδαλιάς: Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό και ενεργό

Στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, μέσα από την ανάδειξη παραδειγμάτων ηρωισμού και αυτοθυσίας, αλλά και τη διαρκή διεκδίκηση από τη χώρα των πολεμικών αποζημιώσεων για τη ναζιστική κατοχή, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση με τίτλο «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου», που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στον συμβολισμό του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, επισήμανε ότι κατά τη ναζιστική Κατοχή το κτήριο του «Παρνασσού» είχε μετατραπεί σε Γερμανικό Στρατοδικείο. Όπως τόνισε, επρόκειτο για «ένα λαμπερό λίκνο τέχνης, πολιτισμού και επιστήμης, που έγινε στα χέρια των βαρβάρων τόπος βίας, πόνου και θανάτου».

Ο περιφερειάρχης απέτισε φόρο τιμής στον Μανώλη Γλέζο, χαρακτηρίζοντας τον «μεγάλο κοινωνικό αγωνιστή, αθάνατο δημοκράτη, αιώνια ελεύθερο άνθρωπο, παγκόσμιο Έλληνα». Υπογράμμισε δε ότι το παράδειγμά του εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές, συνδέοντας τον αγώνα για την ελευθερία με τη διαρκή αναζήτηση ιστορικής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, σημειώνοντας ότι «για την Ελλάδα, το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου είναι πρωτίστως θέμα ιστορικής δικαιοσύνης. Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής κατοχής».

Αναφερόμενος στις τραγικές συνέπειες της Κατοχής, ο κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τις ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες που υπέστη η χώρα, από το Δίστομο και τα Καλάβρυτα έως την Κάνδανο και το Κομμένο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στους τόπους μαρτυρίου της Αττικής, όπως η Κομαντατούρ της οδού Μέρλιν, το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της Αντίστασης και των θυσιών του ελληνικού λαού.

Ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι η επίσημη θέση της Ελληνικής Πολιτείας παραμένει σταθερή και αμετάβλητη, τονίζοντας πως «το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό και ενεργό», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να θεωρείται λήξαν όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα ιστορικής και ηθικής τάξης».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι οι ελληνικές διεκδικήσεις δεν στρέφονται κατά του γερμανικού λαού, αλλά απέναντι στον ναζισμό και σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. «Γιατί οι μεγάλες δημοκρατίες δεν οικοδομούν το μέλλον τους πάνω στη λήθη. Το οικοδομούν πάνω στην αλήθεια, στη μνήμη και στην ηθική ευθύνη απέναντι στην ιστορία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει τον αγώνα αυτό «με σοβαρότητα, επιμονή, θεσμική συνέχεια, ενότητα και εθνική ομοψυχία».

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση, που διοργάνωσαν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος», παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Προκόπης Παπαστράτης, ο επίκουρος καθηγητής Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Δημήτρης Κούρτης, η διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex Λη Σαράφη και ο διδάκτωρ του ΕΚΠΑ Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, ενώ τον συντονισμό έκαναν ο Μανόλης Χατζηνάκης και ο Θανάσης Πετράκος.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει στο «όχι» στον Τσίπρα ο Σακελλαρίδης – «Το θέμα είναι τι πραγματικά λέμε»

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας

Η ΕΛΑΣ λέει «καμία ανοχή στην έμφυλη βία» και να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα











