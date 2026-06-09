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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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09.06.2026 19:43

Η ΕΛΑΣ λέει «καμία ανοχή στην έμφυλη βία» και να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα

09.06.2026 19:43
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Η πρόσφατη γυναικοκτονία που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία «δεν είναι μεμονωμένο έγκλημα» σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) επισημαίνοντας πως «αποτελεί ακραία έκφραση έμφυλων ανισοτήτων, σχέσεων κυριαρχίας και της αντίληψης ότι η γυναίκα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου και ιδιοκτησίας».

Αναλυτική η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ:

«Η πρόσφατη γυναικοκτονία που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία δεν είναι μεμονωμένο έγκλημα.

Αποτελεί ακραία έκφραση έμφυλων ανισοτήτων, σχέσεων κυριαρχίας και της αντίληψης ότι η γυναίκα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου και ιδιοκτησίας.

Συνδέεται όμως και με την αποτυχία ουσιαστικής διαχείρισης όλων αυτών εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, που καταστρέφει ζωές και προσβάλλει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, διεκδικεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, προστασίας και κοινωνικού μετασχηματισμού: ισχυρές δημόσιες δομές στήριξης, ουσιαστική εκπαίδευση στην ισότητα και πολιτική βούληση που θα τοποθετεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει θεσμικά την πραγματικότητα, με την καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα, ώστε να αποτυπώνεται ρητά το έμφυλο κίνητρο του εγκλήματος και η σχέση εξουσίας που το παράγει.
  • Ταυτόχρονα, απαιτεί την εισαγωγή συνεκτικής και ολοκληρωμένης Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των παιδιών, τη θετική εικόνα του σώματος και τη συναισθηματική ευημερία τους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, όπως η επικοινωνία, η συναίνεση, ο σεβασμός των ορίων, η ισότητα των φύλων και η αποδοχή της διαφορετικότητας.
  • Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης όλων των επαγγελματιών που συνδέονται με περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, ώστε κανένα θύμα να μη μένει αβοήθητο απέναντι στην αδράνεια ή την ακαταλληλότητα των θεσμών.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα, τέλος, πρέπει να επιδειχθεί για την πλήρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα παιδιά των θυμάτων γυναικοκτονίας και εν γένει τα παιδιά μάρτυρες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί ένα πλέγμα διαρκούς προστασίας, σταθερής ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής πλαισίωσης και υλικής ασφάλειας, ώστε να μη μετατρέπεται το τραύμα, η απώλεια και η βία σε μόνιμο κοινωνικό αποκλεισμό. Υποχρεούται εξάλλου να τα προστατεύει αποτελεσματικά και από τη δευτερογενή θυματοποίηση, που προκαλείται εξαιτίας της έκθεσης των δεδομένων τους στα ΜΜΕ ή της ακατάλληλης δικανικής τους εξέτασης, η οποία οφείλεται στην προφανή αδυναμία της κυβέρνησης να λειτουργήσει κατάλληλα στελεχωμένες δομές («Σπίτια του Παιδιού») σε όλη τη χώρα.
  • Καμία ανοχή στην έμφυλη βία. Καμία ανοχή στις συνθήκες που την τροφοδοτούν».

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