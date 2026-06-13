Ολυμπιακός: Αποθέωση από 350 οπαδούς πριν την αναχώρηση της αποστολής για το ΣΕΦ (Video)

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Θύρας 7 και μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο «Hyatt» για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Οι φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν όχι μόνο για να εμψυχώσουν, αλλά και για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, λίγο πριν το κρίσιμο Game 5, το οποίο θα κρίνει εν πολλοίς τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Συγκεκριμένα περίπου 350 οπαδοί του Ολυμπιακού, βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και αποθέωσαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Καθολική αποθέωση για τον Φουρνιέ από τους φίλους του Ολυμπιακού pic.twitter.com/UnMezpQYKM June 13, 2026

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