Σοκ στο Μουντιάλ: Έκλεψαν τον εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας

Aπίθανα πράγματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγα μόλις 24ωρα πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026. Τα «τρία λιοντάρια» έπεσαν θύματα κλοπής, με αποτέλεσμα να επικρατεί αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), άγνωστοι παραβίασαν τα οχήματα που μετέφεραν τον εξοπλισμό της αποστολής προς το προπονητικό κέντρο στο Κάνσας Σίτι.

🚨 England have been hit by a major setback after a large amount of team equipment was stolen ahead of their World Cup opener.



Players' boots, training gear, coaching staff equipment, balls and match-day uniforms are all understood to be among the missing items.



The England… pic.twitter.com/1tH8SbGfS7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 13, 2026

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο εξοπλισμός κλάπηκε και τη δεδομένη στιγμή η ομάδα δεν μπορεί ούτε να προπονηθεί. Μπάλες, παπούτσια και φανέλες έκαναν …φτερά.

American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City.



Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered 🚨 pic.twitter.com/cVdMjRjxIY — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2026

Οι υπεύθυνοι της ομάδα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπιμαία ή έστω να αντικατασταθούν, ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη τους προπόνηση λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στην Κροατία την Τετάρτη (17/06).

The England national team was the victim of a security breakdown that led to several items being stolen while moving from its pre-tournament base in Florida to it's camp in Kansas City, per The Guardian.



Among the items reportedly stolen from the vehicles were match boots for… pic.twitter.com/ybvRHyH3Mv — Yahoo Sports (@YahooSports) June 13, 2026

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