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13.06.2026 14:35

Σοκ στο Μουντιάλ: Έκλεψαν τον εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας

13.06.2026 14:35
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Aπίθανα πράγματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγα μόλις 24ωρα πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026. Τα «τρία λιοντάρια» έπεσαν θύματα κλοπής, με αποτέλεσμα να επικρατεί αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), άγνωστοι παραβίασαν τα οχήματα που μετέφεραν τον εξοπλισμό της αποστολής προς το προπονητικό κέντρο στο Κάνσας Σίτι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο εξοπλισμός κλάπηκε και τη δεδομένη στιγμή η ομάδα δεν μπορεί ούτε να προπονηθεί. Μπάλες, παπούτσια και φανέλες έκαναν …φτερά.

Οι υπεύθυνοι της ομάδα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπιμαία ή έστω να αντικατασταθούν, ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη τους προπόνηση λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στην Κροατία την Τετάρτη (17/06).

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