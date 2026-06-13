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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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13.06.2026 14:25

Μεσσήνη: Έγραψαν υβριστικά συνθήματα στον τοίχο κατοικίας 33χρονου διαιτητή

13.06.2026 14:25
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Υβριστικά συνθήματα σε εξωτερικό τοίχο μονοκατοικίας στη Μεσσήνη έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια 33χρονου διαιτητή μπάσκετ που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όταν άγνωστα άτομα προσέγγισαν την οικία και έγραψαν συνθήματα στον εξωτερικό τοίχο της περίφραξης. Μέλη της οικογένειας φέρονται να αντιλήφθηκαν μικρή φασαρία έξω από το σπίτι και βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει.

Τότε είδαν δύο άτομα να απομακρύνονται από το σημείο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ ο 33χρονος προχώρησε στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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