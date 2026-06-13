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13.06.2026 14:01

Λαγοκέφαλοι: Γιατί αυξάνονται ραγδαία στις ελληνικές θάλασσες – «Βγάζουμε έως και 20 σε λίγες ώρες»

13.06.2026 14:01
lagokefalos

Η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι πλέον ένα διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο, που εντοπίζεται έντονα από την Κρήτη μέχρι το Νότιο Αιγαίο και τον Σαρωνικό.

Ο ερασιτέχνης ψαράς, Βασίλης Σταθάκης, μίλησε στην ΕΡΤ για το φαινόμενο. «Από τις 5:30 το πρωί μέχρι τις 8 έχουμε φτάσει στο σημείο να βγάζουμε 15- 20 κομμάτια των δύο κιλών», είπε.

Στην ερώτηση γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, ο κ. Σταθάκης εξήγησε: «Ψαρεύω όλο τον χρόνο, έχω παρατηρήσει ότι τώρα αυξηθήκανε γιατί τον Μάιο μέσα στον κόλπο δεν επιτρεπόταν το ψάρεμα και οι ψαράδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες μαζί με τα ψάρια που βγάζαμε, βγάζαμε και τους λαγοκέφαλους και τους κρατάγαμε κάπως σε μια ισορροπία, οπότε τον Μάιο που δεν ψάρευε κανείς εξαπλώθηκαν, οπότε τώρα τους ξαναμειώνουμε».

Ο κ. Σταθάκης εξήγησε με ποιο τρόπο πιάνουνε τους λαγοκέφαλους και τους εξοντώνουν. Στη συνέχεια και αφού τους σκοτώσουν τους ξαναρίχνουν στη θάλασσα καθώς κάποια ψάρια τρώνε κυρίως τα μέσα τους όπως τα αυγά καθώς οι λαγοκέφαλοι δεν μπορούν να καταναλωθούν από τους ανθρώπους.

Μάλιστα όπως είπε επειδή η εξάπλωσή τους είναι ραγδαία και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη, το κράτος θα πρέπει να δώσει οικονομικά κίνητρα στους ψαράδες για να τα κυνηγήσουν όπως γίνεται και στην Κύπρο.

Όσον αφορά τους λουόμενους υπάρχει σπάνια περίπτωση να χτυπήσει κάποιο άνθρωπο καθώς έχει δύο πολύ μεγάλα δόντια που μοιάζουν με ράμφος.

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