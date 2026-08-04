Βουλγαρία: Εξαρθρώθηκε εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης που εφοδίαζε ολόκληρη τη χώρα (Video)

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Η Γενική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος της Βουλγαρίας (GDCOC) εξάρθρωσε εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, εφοδίαζε ολόκληρη τη χώρα. Η εγκατάσταση βρισκόταν στο προάστιο Φιλίποβτσι της Σόφιας, παρήγαγε από 6 έως 10 κιλά της ουσίας ημερησίως και διέθετε εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, ενώ αναμένονται και νέες συλλήψεις.

«Σήμερα κλείσαμε ένα εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης. Οι κύριοι παραγωγοί έχουν συλληφθεί, θα απαγγελθούν κατηγορίες και επίκεινται περαιτέρω συλλήψεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ιβάν Ντεμέρτζιεφ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το εργαστήριο διέθετε προηγμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ενώ η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω του κινδύνου από τις αναθυμιάσεις.

«Κάθε τέτοια επιχείρηση σημαίνει λιγότερα ναρκωτικά στους δρόμους και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά μας», έγραψε ο Ντεμέρτζιεφ, προσθέτοντας ότι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες επιχειρήσεις που στοχεύουν τους παραγωγούς και τους διακινητές.

Ο υπουργός συνεχάρη την GDCOC για την επιχείρηση και υπογράμμισε ότι το σύνολο του κρατικού μηχανισμού θα στραφεί κατά των εμπόρων ναρκωτικών.

«Αυτές είναι οι σαφείς οδηγίες του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ», πρόσθεσε.

«Από το εργαστήριο προερχόταν όλη η φαιντανύλη στη χώρα»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ότι όλη η φαιντανύλη που διανέμεται στη Βουλγαρία προερχόταν από το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Όπως ανέφερε, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, από την Τετάρτη αναμένεται να παρουσιαστεί έλλειψη της ουσίας στη χώρα.

Ο Νικόλοφ πρόσθεσε ότι δεν έχει κατασχεθεί καμία ποσότητα φαιντανύλης που να έχει εισαχθεί στη Βουλγαρία ή εξαχθεί από αυτήν και εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρχει άλλο εργαστήριο παραγωγής της συγκεκριμένης ουσίας.

Επτά συλλήψεις και εκτεταμένο δίκτυο διακινητών

Τρία άτομα, ηλικίας 42 και 53 ετών και με ποινικό μητρώο, συνελήφθησαν αφού επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το σημείο με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, συνδέονται με αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Άλλα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε διαφορετικά σημεία της χώρας στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.

Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε υπό άκρα μυστικότητα και διέθετε εκτεταμένο δίκτυο διακινητών. Τα άτομα που εμπλέκονταν στην παραγωγή δεν επιδείκνυαν υψηλό βιοτικό επίπεδο, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει όλους όσοι συμμετείχαν στην αλυσίδα διανομής και προμήθευαν τη φαιντανύλη στον τελικό χρήστη.

Έως 10 κιλά φαιντανύλης την ημέρα

Στην εγκατάσταση εντοπίστηκαν πρόδρομες χημικές ουσίες, καθώς και έτοιμη φαιντανύλη.

Σύμφωνα με τον Λιουμπομίρ Νικόλοφ, στο εργαστήριο παράγονταν καθημερινά από 6 έως 10 κιλά φαιντανύλης.

Οι βουλγαρικές Αρχές εργάζονταν για την εξιχνίαση της υπόθεσης από τον Απρίλιο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένα από τα άτομα που εμπλεκόταν στην παραγωγή έμαθε πώς να παρασκευάζει φαιντανύλη μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών.

Στον Δήμο Σόφιας ανήκει η εγκατάσταση

Αναφερόμενος στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εγκατάστασης, ο Νικόλοφ δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον κτηματολογικό χάρτη, το ακίνητο ανήκει στον Δήμο της Σόφιας.

Υπάρχουν, επίσης, έγγραφα που αφορούν τη μίσθωση των εγκαταστάσεων, ωστόσο το ζήτημα απαιτεί περαιτέρω έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές.

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