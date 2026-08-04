Σοκ στη Βρετανία: Μαθητές έφτιαχναν «λίστες βιασμού» με συμμαθήτριές τους

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Ανησυχητικές μαρτυρίες για περιστατικά μισογυνισμού, σεξιστικής συμπεριφοράς και λεκτικής βίας μέσα και έξω από το σχολείο έρχονται στο «φως» στη Βρετανία, με μαθήτριες να περιγράφουν τις απειλές και τις προσβολές που, όπως λένε, αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά.

Σύμφωνα με το BBC, οι καταγγελίες προέρχονται από τη βορειοανατολική Αγγλία, ενώ αρκετές από τις φράσεις και τα σχόλια που δέχονται τα κορίτσια είναι τόσο ακραία, ώστε δεν μπορούν καν να δημοσιοποιηθούν.

Με στόχο να αναδείξουν όσα αντιμετωπίζουν, οι ίδιες οι μαθήτριες δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους, μέσα από την οποία περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τη λεκτική κακοποίηση, τις απειλές και τη σεξιστική κουλτούρα που, όπως τονίζουν, έχει παγιωθεί στο σχολικό περιβάλλον.

Ανάμεσα στις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις βρίσκεται η καταγγελία ότι αγόρια σχολείου είχαν συντάξει «λίστα βιασμού», κατατάσσοντας τις συμμαθήτριές τους ανάλογα με το ποιες «ήθελαν περισσότερο να βιάσουν».

Νέα μέτρα και προειδοποιήσεις από ειδικούς

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχολεία θα εφαρμόσουν ανανεωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις υγιείς σχέσεις και τις επιβλαβείς συμπεριφορές, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν περισσότερα εργαλεία για τη διαχείριση περιστατικών μισογυνισμού.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η βορειοανατολική Αγγλία εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά βίας κατά γυναικών και κοριτσιών στη χώρα. Οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ανοχή απέναντι σε σεξιστικές συμπεριφορές από μικρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε κακοποιητικές σχέσεις.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της κοινωνικής οργάνωσης «Impact Family Services», Κάθριν Μάρτσαντ, ανέφερε ότι ολοένα και περισσότερες έφηβες συνειδητοποιούν εκ των υστέρων πως υπήρξαν θύματα κακοποίησης στις πρώτες ερωτικές τους σχέσεις.

Όπως επισήμανε, πολλές νέες γυναίκες μεγαλώνουν θεωρώντας τέτοιες συμπεριφορές φυσιολογικές, επειδή εκτίθενται σε αντίστοιχα πρότυπα μέσω του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευρύτερης κουλτούρας.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου 13χρονα κορίτσια έχουν πέσει θύματα βιασμού από συνομήλικούς τους, τονίζοντας πως τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, χρειάζονται ουσιαστική εκπαίδευση γύρω από τη συναίνεση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Από την πλευρά του, ο ερευνητής Δρ Άλεξ Μπλόουερ, ειδικός σε ζητήματα αρρενωπότητας και εκπαίδευσης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία των μαθητριών να μιλήσουν δημόσια για τις εμπειρίες τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση των αγοριών.

Όπως ανέφερε, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών, δεν έχει διαμορφωθεί ένα εξίσου ισχυρό θετικό πρότυπο για το τι σημαίνει να είναι κάποιος υπεύθυνος, υγιής και σεβαστικός άνδρας. Το κενό αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, συχνά καλύπτεται από ακραίες και επιβλαβείς αφηγήσεις που διακινούνται στο διαδίκτυο.

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