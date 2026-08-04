Η Συρία δηλώνει στις ΗΠΑ ότι είναι πρόθυμη να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου – Τι θα πάρει σε αντάλλαγμα

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Η Δαμασκός συμφώνησε να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την άρση της τελευταίας σειράς κυρώσεων κατά της Συρίας, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Μια τέτοια μείωση θα αποτελούσε μια σημαντική μετατόπιση στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, η οποία έχει εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο παρά την πολιτική στροφή προς τη Δύση, και εγείρει το ερώτημα πώς η Συρία θα καλύψει το κενό που άφησε πίσω της.

Θα ήταν επίσης ένας νέος τρόπος για τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στην οικονομική επιρροή της Ρωσίας στη χώρα, λένε οι ειδικοί.

Τους τελευταίους μήνες, ανώτεροι Σύροι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στις ΗΠΑ ότι είναι πρόθυμοι να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς συζητούσαν την αφαίρεση της Συρίας από την Ουάσινγκτον από έναν δεκαετιών κατάλογο κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, σύμφωνα με μια συριακή πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών, έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα.

Και οι τρεις πηγές, που μίλησαν ανώνυμα καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένες να ενημερώσουν τον Τύπο, δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν χαρακτήρισαν ρητά τη μείωση ως προϋπόθεση για την άρση του χαρακτηρισμού.

«Η αντικατάσταση των όγκων ρωσικού αργού πετρελαίου δεν μπορεί να συμβεί εν μία νυκτί χωρίς να διακινδυνεύσει ελλείψεις καυσίμων ή υψηλότερο κόστος εισαγωγών για τη Συρία. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στη Δαμασκό εξαρτάται από το αν η Ουάσιγκτον συνδυάζει αυτή την πίεση με εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Navvar Saban, Σύριος αναλυτής στο Αραβικό Κέντρο Σύγχρονων Σπουδών.

Ο Saban δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «στοχεύει όλο και περισσότερο το οικονομικό δίκτυο που επιτρέπει στη Ρωσία να διατηρήσει την επιρροή της μετά την απώλεια πολιτικού εδάφους στη Συρία».

Η Συρία επιθυμεί να διαφοροποιήσει τις προμήθειες πετρελαίου

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε ερωτήσεις του Reuters από τα υπουργεία πληροφοριών και εξωτερικών της Συρίας ή από τα υπουργεία εξωτερικών και ενέργειας της Ρωσίας.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «ενθαρρύνει τη Συρία να συνεργαστεί με αξιόπιστους εταιρικούς εταίρους – ιδίως αμερικανικές εταιρείες – κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκαμψης και ανασυγκρότησης της χώρας» και αναμένει από τη Συρία να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις προς τον Λευκό Οίκο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κατάργησης του χαρακτηρισμού της Συρίας και της μείωσης των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Ο χαρακτηρισμός SST, που ισχύει από το 1979, είναι η μόνη σημαντική κύρωση που εξακολουθεί να ισχύει στη Συρία, μετά την άρση των συνολικών κυρώσεων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το Κογκρέσο των ΗΠΑ μετά την ανατροπή του πρώην ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την ανάκληση του χαρακτηρισμού SST, η Ουάσιγκτον ζήτησε και έλαβε δέσμευση από τη Συρία να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσαν ο Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα.

Σύμφωνα με τη συριακή πηγή, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν πει στους ομολόγους τους στη Δαμασκό ότι ο τερματισμός των αγορών ρωσικού πετρελαίου θα «βελτίωνε τις πιθανότητες άρσης του χαρακτηρισμού SST γρήγορα και χωρίς επιπλοκές».

Παρά την άρση των περισσότερων δυτικών κυρώσεων, οι επιλογές εφοδιασμού της Συρίας με πετρέλαιο παραμένουν σοβαρά περιορισμένες. Οι ρωσικές αποστολές πετρελαίου στη Συρία αυξήθηκαν κατά 75% σε περίπου 60.000 βαρέλια την ημέρα φέτος – ένα μικρό μερίδιο των ημερήσιων παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, αλλά ένα που έχει καταστήσει τη Μόσχα τον κυρίαρχο προμηθευτή αργού πετρελαίου στη Συρία, σύμφωνα με το Reuters.

Σύρος αξιωματούχος ενέργειας δήλωσε στο Reuters ότι η Δαμασκός αναζητούσε ήδη νέους προμηθευτές και ότι αναμενόταν μια «ριζική αλλαγή». Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies συζήτησε την υπογραφή σύμβασης υπεράκτιας εξερεύνησης με Σύρους αξιωματούχους τον περασμένο μήνα και η Συρία υπέγραψε συμφωνία με την ConocoPhillips και την Novaterra για την αναζωογόνηση της παραγωγής φυσικού αερίου τον Ιούνιο.

Η Συρία είναι μία από τις τέσσερις μόνο χώρες στη λίστα SST της Ουάσινγκτον, μαζί με την Κούβα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Στις 8 Ιουλίου, ο Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πρόθεσή του να αφαιρέσει τη Συρία από τη λίστα, ενεργοποιώντας μια περίοδο ειδοποίησης 45 ημερών κατά την οποία πρέπει να βεβαιώσει στο Κογκρέσο ότι η Συρία δεν έχει παράσχει υποστήριξη σε πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας κατά τους προηγούμενους έξι μήνες και έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υποστηρίξει τέτοιες πράξεις στο μέλλον.

Από την ανατροπή του Άσαντ, η νέα κυβέρνηση της Συρίας, υπό την ηγεσία των Ισλαμιστών, έχει δεσμευτεί ότι η χώρα δεν θα απειλήσει ποτέ ξανά την περιφερειακή ή διεθνή ασφάλεια, έχει ενταχθεί στον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους και έχει τακτικά συλλάβει λαθρέμπορους όπλων κατά μήκος των συνόρων της με το Ιράκ και τον Λίβανο. Ενώ η Ρωσία δεν συμπεριλαμβανόταν σε προηγούμενους αμερικανικούς όρους για την άρση των κυρώσεων, οι ΗΠΑ έχουν αφήσει πιο πρόσφατα να εννοηθεί ότι θέλουν να δουν τη Συρία να αποστασιοποιείται από τη Μόσχα.

Το Κογκρέσο έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αξιολογήσει επιλογές για τη μείωση της επιρροής της Ρωσίας στη Συρία και την εξασφάλιση της αποχώρησης των δυνάμεών της από ένα λιμάνι στην Ταρτούς και μια αεροπορική βάση στο Χμεϊμίμ.

Το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι μέρος της ναυτικής βάσης της Ρωσίας αναμένεται να μετατραπεί σε εμπορικό κόμβο logistics.

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