Ρωσία: Πέντε νεκροί σε επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα

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Πέντε άνθρωποι σκότωσαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, μετά από επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια της Μόσχας στη Ρωσία. Την ανακοίνωση έκανε μέσω Telegram μερικά λεπτά μετά τις 07:00 ο περιφερειάρχης Αντρέι Βαραμπιόφ.

«Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

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