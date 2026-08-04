Τραμπ: «Τελευταία ευκαιρία» για συμφωνία με το Ιράν – Η Τεχεράνη διαψεύδει τις συνομιλίες

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως την τελευταία ευκαιρία για συμφωνία.

Η ιρανική κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις αποκλειστικά με το Ομάν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

Παρά τις διπλωματικές αναφορές, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς καταγράφηκε επίθεση με βλήμα εναντίον φορτηγού πλοίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου το κίνημα Ανσαραλά έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον λιμανιών και πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει μικρή άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

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Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σχετικά με το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (3/8) ότι συνομιλίες με το Ιράν διεξάγονται «αυτή τη στιγμή», χαρακτηρίζοντάς τες «τελευταία ευκαιρία» για την επίτευξη μιας «καλής συμφωνίας». Η ιρανική διπλωματία, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι συνομιλίες άρχισαν κατόπιν αιτήματος της ιρανικής πλευράς και με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

.@POTUS on negotiations with Iran: "I want to give them every last chance before decapitation… If I am given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance." pic.twitter.com/echyAagbKS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 3, 2026

Κατά τον ίδιο, οι συνομιλίες αφορούν πρωτίστως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να γίνει ακόμη και «από αύριο». Ο Τραμπ ανέφερε ότι, σε δεύτερο στάδιο, οι επαφές θα μπορούσαν να επεκταθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

.@POTUS on Iran talks: "They're going to go quickly one way or the other. It's not very complex. We're talking about the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow—completely open. That's phase one, and phase two is we then will talk about the nuclear… we're… pic.twitter.com/4SMtoDXRfM August 3, 2026

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για «διπροσωπία»

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταγγείλει την «απίστευτη διπροσωπία» των Ιρανών ηγετών, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια συγκεκριμένα πρόσωπα αναφερόταν.

«Ζητούν συνάντηση, μερικοί θα έλεγαν ότι “εκλιπαρούν”, οι συνομιλίες αρχίζουν, προβλέπονται άλλες στο άμεσο μέλλον και μετά λένε δημόσια και με περηφάνια ότι δεν έχουν καμία συζήτηση», υποστήριξε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει ότι θα διέταζε να «χτυπηθεί δυνατά» το Ιράν. Στη συνέχεια, όμως, ανακοίνωσε ότι ανέβαλε σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση, η οποία, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα πραγματοποιούνταν σε συνεργασία με το Ισραήλ και θα στόχευε, μεταξύ άλλων, ενεργειακές υποδομές, διυλιστήρια και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Η εναλλαγή απειλών και εξαγγελιών περί διαλόγου αποτελεί επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό της τακτικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη.

Ιράν: «Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ»

Η απάντηση της Τεχεράνης δόθηκε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε αναφερθεί ήδη από την Κυριακή σε πιθανή συμφωνία με το Ομάν για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, η οποία έχει κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ιρανική ενημέρωση, οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ αφορούν τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και την ασφαλή διέλευση των πλοίων, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών και στο διεθνές δίκαιο. Στις επαφές συμμετείχαν επίσης νομικές και τεχνικές αντιπροσωπείες, ενώ συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Η διαφωνία για τον έλεγχο των Στενών

Τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν εκ νέου στην πράξη από την Τεχεράνη, μετά την κατάρρευση της αρχικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, του λεγόμενου «Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», και την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Το μνημόνιο, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, προέβλεπε, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη, η οποία δεν επιθυμεί την επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση, επιτρέπει στα πλοία να ακολουθούν μόνο συγκεκριμένη πορεία κατά μήκος των ιρανικών ακτών, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

«Βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για μια πορεία αποδεκτή και από τα δύο μέρη –ούτε τη βόρεια ούτε τη νότια–, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε χώρας και με εγγύηση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειάς μας», είχε δηλώσει την Κυριακή ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το Ομάν, το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν δημιουργώντας νέο δρομολόγιο τον Ιούνιο, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει δημόσια όσα αναφέρουν οι δύο πλευρές.

Μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Λίγο μετά τις 03:30, ώρα Ελλάδας, την Τρίτη (4/8), η τιμή του αμερικανικού αργού WTI σημείωνε άνοδο 0,49%, στα 80,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ενισχυόταν κατά 0,60%, στα 82,47 δολάρια.

Οι τιμές κατέγραφαν μικρή ανάκαμψη μετά τη μεγάλη υποχώρηση της Δευτέρας, όταν οι αγορές αντέδρασαν στις προσδοκίες για πιθανές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Μπρεντ είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Ιουλίου.

Πλήγμα σε φορτηγό πλοίο κοντά στο Ορμούζ

Παρά τις αναφορές για διπλωματικές επαφές, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση.

Φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι επλήγη από βλήμα «άγνωστου τύπου», ενώ έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν, κοντά στην είσοδο των Στενών.

Η βρετανική υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου, UKMTO, χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Δεν γνωστοποιήθηκαν η ταυτότητα και η σημαία του πλοίου, ούτε υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

«Συμφωνία ή πλήρης παράδοση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προϋπόθεση για την αναστολή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών την ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον «πλήρη έλεγχο» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο δεν θα αρθεί παρά μόνο σε περίπτωση συμφωνίας ή «πλήρους παράδοσης» του Ιράν.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν τον Απρίλιο, αλλά επαναλήφθηκαν στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον είχε καταρτίσει σχέδια για μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με βασικούς στόχους ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του να μην πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ανταποκρίθηκε σε αιτήματα χωρών της περιοχής και ότι έχει ήδη διαμορφωθεί το «περίγραμμα» μιας συμφωνίας.

Έκανε λόγο για σχετικό αίτημα από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το ίδιο το Ιράν. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα, κάνοντας λόγο για «νέο ψέμα» του Αμερικανού προέδρου.

Νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ένοπλη σύγκρουση εξαπλώθηκε τις τελευταίες ημέρες και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσαραλά, γνωστότερο στη Δύση ως Χούθι και προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε αρχικά την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνέχεια γνωστοποίησε επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων, δεξαμενόπλοιων και λιμανιών του σουνιτικού βασιλείου, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

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