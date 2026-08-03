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03.08.2026 21:38

Η AI πάει στον Λευκό Οίκο: Σύσκεψη με τις εταιρίες για το πλαίσιο ρύθμισης

03.08.2026 21:38
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Εταιρείες του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης προσκλήθηκαν για αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο αυτορρύθμισης που είχε ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο δεν έδωσε διευκρινίσεις για την ώρα ή τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.

Εκπρόσωποι των εταιρειών Meta και Anthropic είπαν ότι έχουν προσκληθεί για να συζητήσουν την ασφάλεια των δοκιμών των μοντέλων ΤΝ.

Στις 2 Ιουνίου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα που προβλέπει ότι, για λόγους κυβερνοασφάλειας, η κυβέρνηση θα ελέγχει τα πιο προηγμένα μοντέλα ΤΝ. Το κείμενο αυτό προβλέπει ένα πλαίσιο ρύθμισης σε συνεννόηση με τους αμερικανικούς κολοσσούς του τομέα, όπως είναι οι εταιρείες Google, OpenAI και Anthropic, οι οποίοι θα μπορούν, «σε εθελοντική βάση», να υποβάλουν τα προηγμένα μοντέλα τους σε κυβερνητικό έλεγχο πριν από την κυκλοφορία τους στο ευρύ κοινό.

Το κείμενο, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων, θεωρήθηκε στροφή για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία μέχρι πρότινος ήταν πιο ευαίσθητη στα επιχειρήματα όσων αντιτάσσονταν σε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Η εμφάνιση προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης την άνοιξη άλλαξε τα δεδομένα, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες σχετικά με τη χρήση αυτών των νέων, εξαιρετικά ισχυρών εργαλείων για εγκληματικούς σκοπούς.

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