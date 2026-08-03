Πώς το Ιράν διευρύνει την εκστρατεία πίεσης για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ

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Το Ιράν στοιχηματίζει ότι μπορεί να επιβιώσει περισσότερο από την Ουάσινγκτον μετατρέποντας τις εμπορικές και ναυτιλιακές οδούς και τις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής σε σημεία πίεσης που αυξάνουν σταθερά το κόστος της αντιπαράθεσης, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές του Κόλπου.

Αντί να επιδιώκει μια αποφασιστική στρατιωτική νίκη, η Τεχεράνη ακολουθεί μια στρατηγική σταθμισμένης κλιμάκωσης που στοχεύει στην επέκταση της σύγκρουσης χωρίς να προκαλέσει πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Ο στόχος, λένε, είναι να πειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ότι η ανάσχεση της κρίσης είναι πιο δαπανηρή από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ιράν για το Στενό του Ορμούζ.

Το μήνυμα από την Τεχεράνη είναι ότι εκτός εάν η Ουάσινγκτον αποδεχτεί ένα νέο status quo που θα δώσει στο Ιράν μεγαλύτερο ρόλο στο Ορμούζ, η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί πέρα ​​από τον Κόλπο.

Θέτοντας σε κίνδυνο πολλαπλά ναυτικά σημεία συμφόρησης και ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία, το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί να ενισχύσει το κύρος του σε τυχόν μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

«Το Ιράν, από την αρχή, προσπάθησε να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνοντας τις επιλογές κλιμάκωσης, έτσι ώστε να έχει πάντα κάτι νέο να φέρει κάθε εβδομάδα – μια νέα γεωγραφία, ένα νέο είδος όπλου, ένα νέο είδος στόχου», δήλωσε ο Michael Knights του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον στο Reuters.

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν δεν είναι ότι μπορούν να βλάψουν την Αμερική ή το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Knights. «Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να βλάψουν τα περιφερειακά κράτη και την παγκόσμια οικονομία».

Απειλές πέρα από το Ορμούζ

Έχοντας επιδείξει την ικανότητά της να διαταράσσει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, η Τεχεράνη έχει σηματοδοτήσει ότι κανένα θαλάσσιο σημείο συμφόρησης δεν είναι απαγορευμένο.

Οι απειλές για την Ερυθρά Θάλασσα και τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας υποδηλώνουν μια ευρύτερη προσπάθεια για την αύξηση του κόστους προστασίας του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ παράλληλα δοκιμάζουν την ανοχή της Ουάσιγκτον στις διαταράξεις.

Η προσέγγιση του Ιράν αντανακλά αυτό που μια πηγή του Κόλπου περιέγραψε ως πεποίθηση μεταξύ των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης ότι «μπορούν να πάρουν περισσότερα».

Βλέπουν μια ευκαιρία σε αυτό που θεωρούν ως απροθυμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί βαθιά σε μια άλλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Οι Ιρανοί… πιστεύουν ότι διευρύνοντας τον πόλεμο και αυξάνοντας την πίεση, τελικά θα υποχωρήσει», δήλωσε η πηγή του Κόλπου. «Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει σκληρά τους Ιρανούς και να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θα λυγίσουν».

Κλιμάκωση για να αποσπάσουν παραχωρήσεις

Αυτός ο υπολογισμός στηρίζει τη διαπραγματευτική στρατηγική της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, αφού νωρίτερα είχε δηλώσει ότι είχε ματαιώσει μια επικείμενη επίθεση με την ελπίδα να εξασφαλίσει μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η ηγεσία της Τεχεράνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προηγούμενες προσπάθειες ευελιξίας απέφεραν μόνο μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον, ενισχύοντας την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί μόχλευση πριν ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Τεχεράνης, η πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ ερμηνεύει τις παραχωρήσεις ως αδυναμία και ανταποκρίνεται μόνο στην πίεση.

Ο Michael Singh, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι εξακολουθεί να κατέχει την πρωτοβουλία, εν μέρει επειδή η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αβέβαιη για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει στρατιωτικά.

«Οι Ιρανοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημά τους», πρόσθεσε. «Ενδιαφέρονται να εδραιώσουν την κυριαρχία τους επί του στενού και να ασκήσουν επιλεκτικό έλεγχο επί της πλωτής οδού».

Ο Alan Eyre, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και ειδικός σε θέματα Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη ακολουθεί μια στρατηγική αποτροπής που στοχεύει να αναγκάσει την Ουάσινγκτον να άρει τον αποκλεισμό της και να σταματήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις. «Δεν θέλουν οι ΗΠΑ να υπαγορεύουν τον ρυθμό των γεγονότων», είπε.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η μελλοντική διακυβέρνηση του Ορμούζ. Το Ομάν έχει παρουσιάσει στο Ιράν μια πρόταση που υποστηρίζεται από τον Κόλπο για τη διαχείριση της πλωτής οδού, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών τελών χρήσης, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές.

Ωστόσο, η Τεχεράνη επιδιώκει διοικητική εξουσία επί του στενού και τη δυνατότητα επιβολής τελών παροχής υπηρεσιών στα πλοία. Η Ουάσινγκτον έχει απορρίψει τυχόν τέλη, επιμένοντας ότι το Ορμούζ θα παραμείνει μια διεθνής πλωτή οδός χωρίς ιρανικό έλεγχο.

Το παιχνίδι της αντοχής

Η εκστρατεία του Ιράν έχει επιφέρει μια συνέπεια που αντικατοπτρίζει τη λογική της στρατηγικής του. Καθώς οι απειλές έχουν επεκταθεί πέρα ​​από το Ορμούζ, οι περιφερειακές και δυτικές δυνάμεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην προστασία των εμπορικών οδών και των ενεργειακών υποδομών αντί να εντείνουν την πίεση στο Ιράν.

Ο αναδυόμενος ναυτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί παράδειγμα αυτής της μετατόπισης. Πηγές του Κόλπου τον περιγράφουν ως ένα αμυντικό πλαίσιο που επικεντρώνεται στη συνοδεία εμπορικών πλοίων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία των θαλάσσιων διαδρόμων αντί να αντιμετωπίζει άμεσα το Ιράν.

Ο Knights συγκρίνει την προσπάθεια με την αποστολή Aspides της Ευρώπης στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία δημιουργήθηκε για να προστατεύσει την εμπορική κυκλοφορία και όχι για να αλλάξει τη στρατιωτική ισορροπία.

Για την Τεχεράνη, αυτή η δυναμική αντιπροσωπεύει ένα μέτρο επιτυχίας. Ανίκανο να ανταγωνιστεί άμεσα τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, το Ιράν μπορεί ακόμα να επιβάλει κόστος αναγκάζοντας κυβερνήσεις και ναυτικά να λάβουν αμυντική στάση.

Κάθε νέα απειλή, είτε στο Ορμούζ, στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ – που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν – είτε αλλού, αυξάνει τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Στον πυρήνα του, ο ανταγωνισμός είναι ένας ανταγωνισμός αντοχής. Οι Ιρανοί ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να ανεχθούν την οικονομική πίεση περισσότερο από όσο μπορεί να ανεχθεί ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ τις επαναλαμβανόμενες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές αγορές.

Η στρατηγική έχει επίσης έναν διπλωματικό στόχο. Αποδεικνύοντας ότι μπορεί να διευρύνει την κρίση όταν είναι απαραίτητο, η Τεχεράνη ελπίζει να διαμορφώσει τους όρους τυχόν πιθανών διαπραγματεύσεων.

«Εάν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, αυτές θα καθορίσουν τους όρους», δήλωσε ο Ray Takeyh του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην σύμβουλος για το Ιράν στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Και οι δύο πλευρές αντιστοιχούν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση».

Ωστόσο, καμία πλευρά δεν φαίνεται πρόθυμη να υποχωρήσει. Καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να δοκιμάζουν η μία την αποφασιστικότητά της άλλης, ο κίνδυνος παραμένει ότι μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την μόχλευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σύγκρουση που καμία από τις δύο δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως.

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