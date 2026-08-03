Τραμπ κατά Chevron: Ζητά χαμηλότερες τιμές καυσίμων και επιτίθεται στον CEO της εταιρείας

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Νέα παρέμβαση για το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις πετρελαϊκές εταιρείες να προχωρήσουν άμεσα σε μειώσεις τιμών προς όφελος των καταναλωτών. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Μάικ Γουίρθ, κατηγορώντας τον ότι δεν αναγνώρισε τη συμβολή της κυβέρνησής του στη στήριξη του πετρελαϊκού κλάδου.

Αφορμή για την αντίδραση του Τραμπ αποτέλεσε τηλεοπτική συνέντευξη του Γουίρθ, στην οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν έγινε αναφορά στις ενέργειες της κυβέρνησής του που δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για τις πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ άλλων και στη Βενεζουέλα.

Η επίθεση του Τραμπ στον επικεφαλής της Chevron

«Το μόνο πράγμα που βολικά ξέχασε να αναφέρει είναι ότι, χωρίς την ιδιοφυΐα, την προνοητικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η πετρελαϊκή βιομηχανία, αλλά και η ίδια η χώρα μας, θα ήταν νεκρές!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Γουίρθ.

«Για παράδειγμα, πέταξαν τον Μάικ και τη Chevron έξω από τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα έχουν επιστρέψει, πολύ μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ, περιμένοντας να βγάλουν μια περιουσία!» συνέχισε.

«Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες πετρελαϊκές εταιρείες… κατεβάστε τις τιμές του πετρελαίου για τους καταναλωτές, τώρα!» τόνισε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Το κόστος της βενζίνης αποτελεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, καθώς οι υψηλές τιμές και η ανησυχία για το κόστος ζωής δημιουργούν κινδύνους για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε αυτές, οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πιθανώς και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Οι τιμές του πετρελαίου και τα κέρδη των εταιρειών

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα μετά την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει το σαββατοκύριακο μια σχεδιαζόμενη «μαζική επίθεση» εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, η πτώση στις διεθνείς αγορές δεν μεταφέρεται απαραίτητα με την ίδια ταχύτητα στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια.

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα οι Exxon Mobil, Chevron, Valero Energy και Marathon Petroleum έδειξαν τα σημαντικά οφέλη που αποκόμισαν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες από τις υψηλότερες τιμές του αργού και τα αυξημένα περιθώρια διύλισης μετά τη σύγκρουση με το Ιράν.

Η Valero ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της από την ενεργειακή κρίση του 2022, η οποία προκλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η Chevron κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και έξι χρόνια.

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