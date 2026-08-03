Πρώτη επίσημη συνεργασία για Μαντόνα και Κάιλι Μινόγκ μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Άμστερνταμ

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Η Madonna και η Kylie Minogue συνεργάζονται για την πρώτη τους επίσημη συνεργασία.

Τα δύο είδωλα της ποπ ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Madonna’s Club Confessions που παρουσιάστηκε από το MISTR στο AFAS Live στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του WorldPride, το Σάββατο 1 Αυγούστου, για το ζωντανό ντεμπούτο της επερχόμενης συνεργασίας τους, “Love Sensation (Afterhours Mix)”, καθώς και μια ντουέτο εκδοχή του “Sorry”.

Και οι δύο καλλιτέχνιδες μοιράστηκαν πλάνα από την εκδήλωση, τόσο πάνω όσο και εκτός σκηνής, στους αντίστοιχους λογαριασμούς τους στο Instagram.

Η νέα έκδοση του «Love Sensation», ενός αγαπημένου κομματιού των θαυμαστών από το τελευταίο άλμπουμ της Madonna, Confessions II, θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 7 Αυγούστου μέσω της Warner Records. Η αρχική έκδοση έφτασε πρόσφατα στο Νο. 1 του Billboard U.S. Dance Airplay chart.

Η Madonna και η Minogue είχαν προηγουμένως αποφύγει μια πιθανή συνεργασία κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή The Graham Norton Show του BBC τον Ιούνιο και δεν έδωσαν καμία λεπτομέρεια.

Είχαν εμφανιστεί ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της περιοδείας Celebration Tour της Madonna στο Kia Forum στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 2024. Εκείνη την εποχή, ερμήνευσαν μια διασκευή του “I Will Survive” της Gloria Gaynor, καθώς και μια a cappella εκτέλεση του “Can’t Get You Out of My Head” της Minogue.

Σε μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2025 στο PEOPLE, η Minogue αναφέρθηκε στην ερμηνεία. “Ήταν μια απίστευτη βραδιά και μια απίστευτη στιγμή”, είπε. “Και πολλοί άνθρωποι περίμεναν πολύ καιρό, πιθανώς συμπεριλαμβανομένων και εμάς, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν απλά τέλεια.”

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