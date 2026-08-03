Νέο επεισόδιο στην κόντρα Λιόλιου – «Romeo»: Τι απαντά το περιβάλλον της τραγουδίστριας για τη λήξη της συνεργασίας

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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση που άνοιξε μετά την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου «Romeo» σχετικά με τη λήξη της συνεργασίας του με την Κατερίνα Λιόλιου. Μετά τις αιχμές που άφησε η επιχείρηση για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας, άνθρωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για όσα προηγήθηκαν.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η σύμβαση της Κατερίνας Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο ολοκληρωνόταν στο τέλος Ιουλίου και δεν υπήρχε συμφωνία που να προέβλεπε συνεργασία έως τον Ιανουάριο του 2027, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Romeo».

Οι ίδιες πηγές επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τα σημεία στα οποία, όπως υποστηρίζουν, η δημόσια τοποθέτηση της επιχείρησης δεν αποτυπώνει τα πραγματικά δεδομένα της συνεργασίας.

Τι υποστηρίζει η πλευρά της τραγουδίστριας

Η τελευταία εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου, εξέλιξη που είχε γίνει γνωστή αρκετές ημέρες νωρίτερα μέσω δελτίου Τύπου και αναρτήσεων στα social media. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, από την πλευρά της επιχείρησης δεν είχε διατυπωθεί τότε καμία αντίρρηση ή διαμαρτυρία.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι η ίδια η επιχείρηση είχε προτείνει στην τραγουδίστρια να μετακινηθεί τον χειμώνα σε άλλο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, κάτι που στην πράξη σήμαινε ότι η συνεργασία της με το «Romeo» δεν θα συνεχιζόταν. Η Κατερίνα Λιόλιου επέλεξε τελικά να προχωρήσει στο επόμενο μεγάλο επαγγελματικό βήμα της, αποδεχόμενη πρόταση άλλου επιχειρηματία για συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Άνθρωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση του «Romeo» αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της.

Οι αναφορές στο νέο πρόγραμμα του «Romeo»

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει με επιτυχία τόσο τη δισκογραφική της πορεί,α όσο και την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα. Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι πριν ακόμη πέσει η αυλαία των εμφανίσεών της στο «Romeo» είχαν ήδη κυκλοφορήσει στα social media βίντεο που αποκάλυπταν το νέο καλλιτεχνικό σχήμα -με άλλους καλλιτέχνες- το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στον ίδιο χώρο τον Σεπτέμβριο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Κατερίνα Λιόλιου διακρίνεται για τη συνέπειά της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και για τον σεβασμό που επιδεικνύει στις συνεργασίες της. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik Records για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Η θέση του «Romeo» για τη λήξη της συνεργασίας

Είχε προηγηθεί η επίσημη ανακοίνωση του «Romeo», με την οποία το νυχτερινό κέντρο τοποθετήθηκε δημόσια για τη συνεργασία του με την Κατερίνα Λιόλιου.

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στον λογαριασμό του μαγαζιού στο Instagram λίγες ημέρες μετά την τελευταία εμφάνιση της τραγουδίστριας. Παρότι δεν γίνεται ονομαστική αναφορά στην ίδια, το περιεχόμενό της παραπέμπει στη συνεργασία που ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις της είχαν γίνει γνωστά τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα αποτελέσουν το νέο σχήμα του «Romeo» από τον Σεπτέμβριο, με τον Χρήστο Σαντικάι και την Εύη Κουλκουβίνη, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε και η χειμερινή συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. “Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός”».

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