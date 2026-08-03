The Met: Ο John Galliano θα είναι το θέμα της ιστορικής έκθεσης και του Met Gala 2027

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Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης – The Met ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Τζον Γκαλιάνο (John Galliano) θα είναι το θέμα της ιστορικής έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών την Άνοιξη 2027, καθώς και του Met Gala, με τίτλο «John Galliano: Horizons».

Ο Γκαλιάνο γίνεται μόλις ο τρίτος εν ζωή σχεδιαστής μόδας στην ιστορία που θα αποτέλεσει θέμα έκθεσης στο Met, μετά τον Ιβ Σεν Λοράν (Yves Saint Laurent) το 1983 και τη Ρέι Καβακούμπο (Rei Kawakubo) το 2017.

Επιμελημένη από τον Άντριου Μπόλτον (Andrew Bolton), υπεύθυνο επιμελητή του Ινστιτούτου Κοστουμιών, η αναδρομική έκθεση καλύπτει την καριέρα του Galliano από τη συλλογή αποφοίτησής του από το Central Saint Martins το 1984 έως τις περίφημες θητείες του στους οίκους Givenchy, Christian Dior και Maison Margiela.

Αντλώντας υλικό σε μεγάλο βαθμό από τα αρχεία του Ινστιτούτου Κοστουμιών, η έκθεση περιλαμβάνει ενδύματα, αξεσουάρ, σκίτσα, ερευνητικά βιβλία, υφάσματα και κορυφώνεται με την παρουσίαση του Maison Margiela Artisanal Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024.

Η έκθεση οργανώνεται σε τρεις ξεχωριστές θεματικές ενότητες: «Bearings», «Horizons» και «Atlas of Transformation». Εκτός από την παρουσίαση της τεχνικής του δεξιοτεχνίας και του καλλιτεχνικού του οράματος, η εναρκτήρια ενότητα «Bearings» θα εξετάσει άμεσα τη συμπεριφορά του το 2010 και το 2011, την απόλυσή του από τον Dior και τον συνεχιζόμενο πολιτιστικό διάλογο γύρω από την λογοδοσία και την κληρονομιά.

Ο γεννημένος στο Γιβραλτάρ βρετανός σχεδιαστής υπήρξε για σχεδόν 15 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής του Christian Dior, από το 1996 έως το 2011. Αναδείχθηκε με τη συλλογή αποφοίτησής του από το Central Saint Martins, Les Incroyables, το 1984, και στη συνέχεια με τη δική του ετικέτα και το πέρασμά του από τον Givenchy.

Το 2010 και το 2011, ο Γκαλιάνο ενεπλάκη σε σειρά αντισημιτικών και ρατσιστικών περιστατικών στο Παρίσι. Ο οίκος Dior τον απέλυσε, ο ίδιος απομακρύνθηκε και από τον οίκο του, ενώ γαλλικό δικαστήριο τον καταδίκασε για δημόσιες προσβολές με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα ή την καταγωγή.

Η έκθεση θα ασχοληθεί με τη «ρήξη που προκλήθηκε από την αντισημιτική, ρατσιστική και αντιασιατική συμπεριφορά του το 2010 και το 2011», η οποία οδήγησε στην απόλυσή του από τον οίκο Christian Dior και την ομώνυμη ετικέτα του, και στην καταδίκη του από δικαστήριο του Παρισιού για «δημόσιες προσβολές λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας ή καταγωγής». Η έκθεση θα αναδείξει επίσης την «επακόλουθη θεραπεία του για τον εθισμό σε ουσίες και την μετέπειτα δημόσια αναγνώριση των πράξεών του», σύμφωνα με το The Met.

Η έκθεση «John Galliano: Horizons» θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα του Met Gala 2027 και θα είναι επισκέψιμη για το κοινό στο The Met Fifth Avenue από τις 9 Μαΐου 2027 έως τις 9 Ιανουαρίου 2028.

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