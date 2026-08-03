Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

Takeaways by to pontiki AI Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων ενόψει των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του επιδόματος Νοεμβρίου σε «13η Εθνική Σύνταξη» και τη διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων.

Παράλληλα, εξετάζεται η αναθεώρηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.468 ευρώ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027 και την προγραμματισμένη αύξηση των συντάξεων για το επόμενο έτος.

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Σε τροχιά τελικών αποφάσεων βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο ενόψει των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων.

Παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, η «ψαλίδα» ανάμεσα στην αγοραστική δύναμη και το κόστος ζωής παραμένει ανοιχτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από το 2019 έως το 2026 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά 28,5% και ο κατώτατος κατά 39,4%. Αντίθετα, οι κύριες συντάξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά περίπου 15,5% από το 2023 (όταν ξεπάγωσαν), την ώρα που ο πληθωρισμός της ίδιας περιόδου άγγιξε το 23%.

Για την επούλωση αυτών των απωλειών, η κυβέρνηση προκρίνει ένα πλέγμα 5 παρεμβάσεων —με κάποιες να έχουν ήδη δρομολογηθεί και άλλες να τελούν υπό τελική κοστολόγηση.

Από το επίδομα στη «13η Εθνική Σύνταξη»

Το πλέον κεντρικό σενάριο που μελετάται αφορά την αναβάθμιση του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Από τα 250 ευρώ πέρυσι, το ποσό διαμορφώνεται φέτος στα 300 ευρώ, ωστόσο στο τραπέζι βρίσκονται δύο περαιτέρω σενάρια:

Αύξηση στα 400 ευρώ (με δημοσιονομικό κόστος περί τα 200 εκατ. ευρώ).

Πλήρης εξίσωση με την εθνική σύνταξη στα 446,87 ευρώ (με κόστος που προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση, το επίδομα θα μετονομαστεί επίσημα σε «13η Εθνική Σύνταξη», καταβαλλόμενο ως μόνιμο «Δώρο» Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εξετάζεται η διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων, ώστε να συμπεριληφθούν και συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που σήμερα αποκλείονται.

(Σημειώνεται ότι στο βάθος του σχεδιασμού εξετάζεται η επέκταση μιας ανάλογης παροχής από το 2027 και στους δημοσίους υπαλλήλους ως «μισός 13ος μισθός»).

«Ανασφάλειες» τέλος με την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)

Μεγάλο αγκάθι για περισσότερους από 450.000 συνταξιούχους (με κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ) παραμένει η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία σήμερα επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού της σύνταξης.

Ενόψει και της κρίσιμης δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (στις 7 Οκτωβρίου), το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται σε αλλαγή της αρχιτεκτονικής της ΕΑΣ:

Η κράτηση θα επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ (και όχι στο αρχικό ποσό).

Παράδειγμα: Για σύνταξη 2.000 ευρώ, η κράτηση σήμερα είναι 6% στο σύνολο (120 ευρώ). Με το νέο σύστημα, η εισφορά (π.χ. 12%) θα υπολογίζεται μόνο στα 532 ευρώ που υπερβαίνουν το όριο, μειώνοντας την κράτηση στα 64 ευρώ (καθαρό όφελος 56 ευρώ/μήνα).

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η μείωση ή και η πλήρης κατάργηση της ΕΑΣ στις επικουρικές συντάξεις.

Τα 3 μέτρα που έχουν ήδη «κλειδώσει»

Πέραν των εξαγγελιών της ΔΕΘ, τρία κομβικά μέτρα βρίσκονται ήδη στην τροχιά της υλοποίησης:

1.Αποκατάσταση στις συντάξεις χηρείας (από Σεπτέμβριο): Καταργούνται οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016. Το ποσοστό επανέρχεται μόνιμα στο 70% (από 35% μετά την πρώτη τριετία). Ωφελούνται άμεσα 8.469 συνταξιούχοι του Δημοσίου (διπλασιασμός αποδοχών από τη σύνταξη Σεπτεμβρίου), ενώ απαλλάσσονται από περικοπές δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα.

2.Οριστικό τέλος στην «προσωπική διαφορά» (από το 2027): Ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς που στερούσε τις αυξήσεις από 671.586 συνταξιούχους ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μετά την απορρόφηση του πρώτου μισού φέτος, από τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027 (πληρωτέα τον Δεκέμβριο του 2026) οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν το 100% των αυξήσεων στην τσέπη τους (καθαρές αυξήσεις έως και άνω των 50 ευρώ/μήνα).

3.Υψηλότερες αυξήσεις το 2027: Λόγω της επιμονής του πληθωρισμού (που κινείται στο 3,3% στο πρώτο εξάμηνο), η γενική αύξηση των συντάξεων για το 2027 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 2,6% έως 3% (έναντι 2,4% που δόθηκε φέτος).

Στο περίμενε για τα αναδρομικά

Την ίδια ώρα, οι συνταξιουχικές οργανώσεις εντείνουν τις πιέσεις τους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), σε συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, κατέθεσε υπόμνημα ζητώντας —πέραν της ΕΑΣ και των αυξήσεων πάνω από τον πληθωρισμό— την επιστροφή των αναδρομικών από τις περικοπές στα Δώρα κύριων συντάξεων και τις μειώσεις επικουρικών, με αποπληρωμή σε 2-3 ετήσιες δόσεις από τους τόκους του ΑΚΑΓΕ.

Το υπουργείο δεσμεύτηκε για την κοστολόγηση των αιτημάτων, με τις τελικές «γραμμές» του προϋπολογισμού να χαράσσονται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

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