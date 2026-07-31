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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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31.07.2026 09:59

Μητσοτάκης: Στα 6.000 ευρώ τον χρόνο αυξάνεται το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών – Τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν

31.07.2026 09:59
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Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα €300 στα €500 τον μήνα για όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε €6.000 σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα €1.000, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:37
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