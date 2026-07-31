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31.07.2026 11:15

Ισπανία: 49.000 μετανάστες πέρασαν στην χώρα μέσα στο 24ωρο – Συνεχίστηκαν οι αφίξεις και τη νύχτα

31.07.2026 11:15
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Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες δια θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο.

Αστυνομική πηγή στην Θέουτα δήλωσε ότι «χιλιάδες» μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύκτα τα σύνορα ανάμεσα στην Θέουτα και το Μαρόκο λέγοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν.

«Υπήρξε συνεχής ροή ανθρώπων καθ’ όλη την διάρκεια της νύκτας» και αν οι αφίξεις ήταν λιγότερες κατά την ημέρα, μετανάστες «συνέχισαν να καταφθάνουν την νύκτα και συνεχίζουν να καταφθάνουν» το πρωί, εξήγησε η αστυνομική πηγή.

Συνολικά, 18 άνθρωπο σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος.

Λόγω της κατάστασης, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 11:37
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