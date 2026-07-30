Η Ιταλία εξετάζει αναστολή της Σένγκεν με την Ισπανία μετά τη μαζική απόβαση μεταναστών στη Θέουτα

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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε την Πέμπτη, 30/7, υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά την άφιξη εκατοντάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «συγκλονιστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής. Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: Η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί την γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που τάχθηκε υπέρ του μέτρου. «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

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