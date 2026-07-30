Μάχη με την πύρινη λαίλαπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο – Απανωτά 112, δραματικές διασώσεις – Ούτε μία ρίψη νερού από τα εναέρια λόγω των θυελλωδών ανέμων

Takeaways by to pontiki AI Εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, αντιμετωπίζοντας θυελλώδεις ανέμους που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς οι ισχυρές ριπές ανέμου και η χαμηλή ορατότητα εμποδίζουν τις ρίψεις νερού.

Οι αρχές προχώρησαν σε πολλαπλές εκκενώσεις οικισμών μέσω του 112, ενώ στο Ρέθυμνο απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από παραλία λόγω της φωτιάς.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ένας άνδρας με εγκαύματα μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη περίθαλψη.

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Τιτάνια κινητοποίηση και μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές στα πύρινα μέτωπα στην νησιωτική χώρα που κατακαίουν δεκάδες στρέμματα. Το 112 ηχεί συνεχώς για εκκενώσεις περιοχών σε Ρέθυμνο, που αναζωπυρώθηκε με νέα μέτωπα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Παράλληλα, οι δυνατοί άνεμοι, που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ ώρα καθήλωσαν τα εναέρια μέσα, που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Συνεχίζει να δοκιμάζεται η περιοχή του νότιου Ρεθύμνου, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Όπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Photo: @imageonline

Στο μεταξύ, σε βίντεο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατέγραψαν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα στον Ασώματο Ρεθύμνου, αποτυπώνεται ο πυκνός καπνός να ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες προσέγγισης από τα εναέρια μέσα, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή ούτε μία ρίψη νερού, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού και των έντονων αναταράξεων που επικρατούσαν στην περιοχή.

«Η φωτιά συνεχίζει να μας πιέζει, είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες και οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει», τόνισε στο Cretalive το απόγευμα της Πέμπτης ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, σχετικά με την κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο.

Nέο μέτωπο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

To κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις Αρχές εντοπίζεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολα προσβάσιμο. Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων διεξάγεται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Photo: @imageonline

Σε νοσοκομείο της Αθήνας ο ηλικιωμένος που υπέστη εγκαύματα στην φωτιά στην Πρέβελη

Σε μονάδα εγκαυμάτων νοσοκομείου των Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες μεσήλικας άντρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρινο μέτωπο που καίει στην περιοχή της Πρέβελης.



Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργο Παπακωνσταντή και όσα ανέφερε στα Ρεθυμνιώτικα Νέα δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τη ζωή του, ωστόσο ωστόσο λόγω απουσίας τέτοιας μονάδας στην Κρήτη κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα.

#f #crete #rethymno #fotia ♬ πρωτότυπος ήχος – cretaone.gr @cretaone.gr Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού στο Ρέθυμνο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Το νέο μέτωπο καίει σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου. Οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του μοναστηριού της περιοχής και των γύρω οικισμών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. #cretaonegr

Στη φωτιά στο Ρέθυμνο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβετικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής #Ασώματος_Ρεθύμνου_Κρήτης. Επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης, 19ης ΕΜΟΔΕ και της 3ης ΕΜΑΚ, 13 οχήματα, και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα, τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης εν μέσω θυελλωδών ανέμων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Ασώματος».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των σκαφών και τη μεταφορά των εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιφυλακής των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προληπτικές απομακρύνσεις μέσω του 112. Το νέο μήνυμα του 112 που ήχησε πριν λίγο στα κινητά των πολιτών τους καλεί να εκκενώσουν την περιοχή Κεραμές και να κατευθυνθούν προς Δρυμίσκο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι προς τον Δρυμίσκο, ενώ την ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Δαμνώνι προς τον Πλακιά. Είχε προηγηθεί, στις 14:35, μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα Λευκόγια προς τον Ασώματο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμούδι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί ακόμη τρία μηνύματα του 112: στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού προς τα Λευκόγια, στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια και στις 13:25 ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Ασώματα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Αναζωπύρωση στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκενώσεις – Νέο μέτωπο στο Δαμάλι

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο από νέα αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην κατάσβεση συμβάλλουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Η νέα εστία φωτιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκδηλώθηκε στα Δαμάλια της Πάρου και είναι πολύ κοντά στο αρχικό μέτωπο που καίει στην Τρυπητή και παίρνει διαστάσεις.



Πλάνα από την Τρυπητή, δείχνουν το μέγεθος της πύρινης λαίλαπας και τις αγωνιώδεις προσπάθειες για να αναχαιτιστεί. Ολόκληρη η νότια Πάρος, είναι απροσπέλαστη καθώς δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει το δρόμο που οδηγεί στις νότιες περιοχές του νησιού όπως αναφέρει το parianostypos.gr.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στη Μονή Αγίων Θεοδώρων και εκεί εστιάζουν οι προσπάθειες των πυροσβεστών.

Nέο μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου, απομακρυνθείτε προς #Αλυκή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 14:13, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή ‘Ασπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Πρόκειται για το πέμπτο μήνυμα απομάκρυνσης που εκδίδεται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 14:42, είχαν κληθεί να απομακρυνθούν προς την Αλυκή όσοι βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών ‘Αγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 15:28 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου, απομακρυνθείτε προς #Αλυκή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Η νέα ειδοποίηση εκδόθηκε καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος για τη διευκόλυνση των εκκενώσεων και την προστασία των πολιτών.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες του 112 και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις περιοχές όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς την Πέμπτη η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις περιοχές όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να διατηρούν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Άνδρο – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή -η οποία σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς- πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου ‘Ανδρου . Επιπλέον νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτήν μέσω επαρχιακής οδού ‘Ανδρου-Γαυρίου προς Χώρα ‘Ανδρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου απομακρυνθείτε μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου – Γαυρίου προς #Χώρα_Άνδρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου ‘Ανδρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, που σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Επιπλέον στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Mεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο: Ήχησε το 112 για εκκενώσεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη θέση Βαθύ στην Κάλυμνο.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα από τον εθελοντικό πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου, ενώ ρίψεις παγματοποιεί 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Στοτς κατοίκους εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Στην ειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν μάχη για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ενώ η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές και να συμμορφώνονται άμεσα με τυχόν νέες οδηγίες ή εντολές που θα εκδοθούν μέσω του 112 ή των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Vathis of the regional unit of #Kalymnos



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε -επίσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.

Η Κάλυμνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (υψηλός κίνδυνος), ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου.

Στο έργο για την κατάσβεση συνδράμουν επίσης και υδροφόρες από ΟΤΑ.

Meteo: Ο χάρτης με τις ριπές των ανέμων

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ο Χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε ότι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

ΕΚΑΒ: 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν για δεύτερη ημέρα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές, σε Ρέθυμνο, ‘Ανδρο, Κάλυμνο και Πάρο.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την παροχή βοήθειας σε πολίτες και πυροσβέστες, ενώ τα ασθενοφόρα παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών.

Ειδικότερα για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στην ‘Ανδρο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέροντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας ‘Ανδρου.

Στην Κάλυμνο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Στην Πάρο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους βάσει των αναγκών που προκύπτουν. Παράλληλα, τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των συμβάντων.

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